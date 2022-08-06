В июле доход биткоин-майнеров упал на 9%

За июль общий доход майнеров первой криптовалюты составил $609,7 млн. Показатель снизился на 9% по сравнению с июнем, говорится в аналитическом отчете ForkLog.

Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

Соответствующий показатель у Ethereum-майнеров упал на 4%, до $679,4 млрд. В прошлом периоде падение превысило 50%.

Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: Glassnode.

В результате последнего перерасчета сложность майнинга биткоина снизилась на 5,01% — до 27,69 Т. Это стало максимальным сокращением показателя с начала года.

Сложность майнинга биткоина. Данные: Coin Metrics.

Хешрейт биткоина вырос на 4% — до 211,93 EH/s. С начала года показатель увеличился на 16,6%.

Динамика хешрейта биткоина, EH/s. Данные: Glassnode.

Комиссии в сети биткоина в июле оставались практически неизменными, лишь изредка превышая отметку в $2. Показатель за Ethereum-транзакцию продолжил падение (-47% за месяц).

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В начале августа майнинговая компания Marathon Digital Holdings договорилась об открытии возобновляемой кредитной линии на $100 млн от Silvergate Capital под залог биткоина.

Напомним, в конце июля Canaan объявил о планах открыть предприятие по добыче криптовалют в США.

Ранее крупнейший майнинговый пул Monero — MineXMR — анонсировал прекращение работы 12 августа.