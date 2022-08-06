В Иркутске на улице Чехова горел двухэтажный деревянный дом

6 августа в 16:21 в пожарно-спасательную службу Иркутска поступило сообщение о пожаре в деревянном двухэтажном доме на улице Чехова. На момент прибытия первых подразделений все жильцы дома самостоятельно эвакуировались, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Пожар произошел на втором этаже и кровле дома. Огонь распространился на 180 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 17:28. Пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.



