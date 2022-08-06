В Иркутске полицейские разыскивают 15-летнего Владимира Дульского

Сотрудники полиции в Иркутске разыскивают 15-летнего подростка. С заявлением о розыске Владимира Дульского на днях обратилась его мать. Женщина рассказала, что вечером 2 августа школьник ушел из дома и не вернулся. Известно, что девятиклассник склонен проводить время в компьютерных клубах в дневное и ночное время, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Разыскиваемому на вид 15-16 лет, рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, обесцвеченная челка, карие глаза. На левом плече имеется шрам в виде креста размером 1х1 сантиметр.

Подросток был одет в футболку фисташкового цвета и синие зауженные джинсы. На ногах белые кроссовки.

Граждан, знающих что-либо о местонахождении Владимира Дульского, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам 8(3952)42‒04‒51, 8-924-608-88-92, 02 (с мобильного 102).