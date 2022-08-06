В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУ
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В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУ

В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУДипломат Вишневецкий заявил об угрозе повторения Чернобыля из-за обстрелов Запорожской АЭС

Обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) объектов Запорожской атомной электростанции (АЭС) могут привести к катастрофе, подобной Чернобылю. Такую угрозу увидел заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, передает ТАСС.

«ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС. Это вопиющий, беспрецедентный случай», — заявил дипломат. По мнению представителя МИД России, этот инцидент может иметь далеко идущие последствия.

«Когда началась специальная операция, то на занятой российскими вооруженными силами территории оказались Чернобыльская и Запорожская АЭС. ЧАЭС не действует, законсервирована. Запорожская АЭС — это крупнейшая в Европе станция, огромный комплекс, где работают около 12 тысяч человек», — отметил Вишневецкий.

Он объяснил, что российские военные вошли туда, поскольку такие объекты не могут полноценно охраняться. Дипломат напомнил, что в последнее время украинская сторона начала заниматься опасными провокациями.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона человек. Вокруг АЭС создана так называемая зона отчуждения.

Ранее на Украине сообщили о незаконном вывозе радиоактивных материалов из Чернобыля.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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