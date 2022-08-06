В Nomad предложили хакерам вернуть 90% средств за вознаграждение
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В Nomad предложили хакерам вернуть 90% средств за вознаграждение

В Nomad предложили хакерам вернуть 90% средств за вознаграждение


Команда кроссчейн-протокола Nomad предложила хакерам, которые вывели из смарт-контрактов проекта около $190 млн, вернуть похищенные активы за вознаграждение в 10%.



«Nomad будет рассматривать любую сторону, которая вернет как минимум 90% от суммы похищенных средств, в качестве белого хакера. Против него команда не предпримет каких-либо юридических действий. Средства должны быть переведены на официальный кошелек восстановления Nomad», — говорится в заявлении.


Разработчики подчеркнули, что продолжают работать с сообществом, правоохранительными органами и ориентированными на блокчейн-анализ компаниями, чтобы вернуть все активы. 


Они добавили, что сделка с проектом позволит хакеру избежать «возможного судебного преследования со стороны третьих лиц» и обвинений властей.


Согласно Etherscan, на момент написания на указанном командой адресе хранятся токены стоимостью $22 млн (более 11% от суммы похищенных средств).


2 августа 2022 года протокол Nomad подвергся хакерской атаке. Аналитики оценили ущерб от действий злоумышленников в $190 млн.


Напомним, в том же месяце неизвестные взломали около 8000 кошельков на базе Solana и вывели миллионы долларов.

# Экономика nomad, взломы, хакеры, новости
По материалам: ForkLog

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