В Nomad предложили хакерам вернуть 90% средств за вознаграждение

Команда кроссчейн-протокола Nomad предложила хакерам, которые вывели из смарт-контрактов проекта около $190 млн, вернуть похищенные активы за вознаграждение в 10%.

Many of you have questions about the Nomad Bridge Hack Bounty. We've created a post that has the announcement as well as FAQs: https://t.co/fcrMaCRM3A



Please send the funds to the official Nomad recovery wallet address on Ethereum: 0x94A84433101A10aEda762968f6995c574D1bF154