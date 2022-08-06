В Роспотребнадзоре напомнили, какие прививки нужно делать взрослым

Вакцинироваться от инфекций нужно не только в детском, но и в зрелом возрасте

Прививки, сделанные в детстве, помогают выработать иммунитет на долгие годы, но спустя время их эффект снижается. Это означает, что вакцинироваться необходимо и взрослым. Об этом сказано и в памятке «Об иммунизации взрослых», которая опубликована на официальном сайте Роспотребнадзора.

Без принуждения

В России вакцинация проводится на добровольной основе. Тем не менее документ Роспотребнадзора напоминает: есть перечень очень важных прививок, на которые люди среднего и пожилого возраста должны обязательно обратить внимание и сделать. Прежде всего это те, которые входят в Национальный календарь прививок.

Так, каждые 10 лет взрослым рекомендуются вакцинация и ревакцинация против дифтерии, столбняка6: это смертельно опасные инфекции.

Важно обезопасить себя и от таких тяжелых вирусных заболеваний, как корь и краснуха, которые могут привести к поражению головного мозга и даже к смерти.

Вакцинация от пневмококковой инфекции и гриппа показана всем, но более всего актуальна для людей с хроническими заболеваниями, а также людям старше 60 лет, когда риск развития тяжелых осложнений очень велик.

Кроме того, в памятке особенно подчеркнули, что при заболевании коронавирусной инфекцией осложнение пневмококковой пневмонией может быть смертельно опасным. Также напомнили, что лучшее время для вакцинации против гриппа — ежегодно осенью.

Летом во время отпусков очень актуален и совет сделать прививки от менингококковой инфекции и гепатита А. Вакцинация показана всем, кто путешествует и много общается. В ведомстве напомнили, что менингит — смертельно опасное заболевание, которое может развиваться очень быстро. Привиться следует еще и от гепатита В, который может привести к циррозу и раку печени.

Не стоит забывать и о клещевом энцефалите. Как сообщил в памятке Роспотребнадзор, в России много регионов, где распространены клещи. Так что заразиться можно, гуляя в лесу или в парке, работая в саду или вскапывая огородные грядки. От этого заболевания успешно прививают и детей, и взрослых.

Сохранить здоровье и качество жизни

Сегодня, когда ученые создали множество препаратов, которые уже защитили здоровье миллионов людей, забывать о пользе прививок не стоит, напомнили в Роспотребназдоре. На сайте ведомства говорится, что «вакцинация позволяет сохранить здоровье и качество жизни, предотвращая развитие неинфекционных болезней, таких как пороки сердца, артриты, некоторых форм злокачественных новообразований: вируса папилломы человека, карциномы печени».

С этим согласен и член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый: «Вакцинация — это еще и огромное достижение медицинской науки и единственный способ, доказанный опытным путем, защитить человечество от опасных, зачастую смертельных заболеваний».

Многие люди среднего и старшего возраста, которые уже были привиты в детстве от дифтерии, столбняка, кори, гриппа, пневмококка или переболели этими заболеваниями, думают, что теперь они в полной безопасности и беспокоиться больше не нужно. Но это не так.

«Делать прививки необходимо периодически, и не только детям, но и взрослым», — убежден Владимир Круглый. Он считает, что вакцинация от болезней, которые угрожают не только здоровью, но и жизни людей, должна проводиться неукоснительно. Особенно это актуально для профессиональных сообществ, к примеру, медработников, которые непосредственно контактируют с больными. Тем более что все официально зарегистрированные вакцины прошли тщательную проверку и не только безопасны, но и очень действенны.

По мнению Владимира Круглого, яркий пример необходимости вакцинации — пандемия коронавируса. Прививки смогли обезопасить людей от тяжелого течения болезни и даже от смертельного исхода.



