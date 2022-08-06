В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на Украине
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В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на Украине

В России обратили внимание на фильм США о разворованном оружии на УкраинеСенатор Пушков обратил внимание на американский фильм CBS разворованном оружии на Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что американская компания CBS выпустила документальный фильм о поставках западного оружия на Украину под названием «Arming Ukraine» («Вооружая Украину»).

«Американская телекомпания CBS выпустила документальный телефильм, в котором утверждается, что до 70 процентов военной помощи Запада разворовывается на Украине», — написал сенатор.

Пушков ссылается на Telegram-канал издания «Украина.ру», в котором демонстрируется отрывок из фильма. В нем отмечается, что после пересечения границы оружие буквально исчезает, и ответов на вопросы о его дальнейшей судьбе нет.

Ранее правозащитная организация Amnesty International подготовила доклад, в котором обвинила Украину в нарушении международного права. В отчете также было сказано, что в 22 из 29 школ, которые ВСУ посещали, военные размещали свой личный состав или технику. Помимо этого, в Одессе военные устанавливали бронетехнику в районах, где живет большое количество людей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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