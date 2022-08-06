В России предложили запретить рэп из-за концерта Вити АК-47
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В России предложили запретить рэп из-за концерта Вити АК-47

В России предложили запретить рэп из-за концерта Вити АК-47«Ветераны России» предложили запретить рэп и отменить концерт Вити АК-47 в Ельцин Центре

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало запретить рэп в РФ и отменить концерт рэпера Вити АК-47, который должен пройти в сентябре на площадке Ельцин Центра. Об этом сообщает издание NEWS.ru. По мнению главы организации Ильдара Резяпова, в песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний курения, наркотиков, алкоголя, проституции и правонарушений.

«Каждый их трек пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения, а ведь все это слушают в основном школьники до 16—17 лет. Сам исполнитель Витя АК-47 позиционирует себя, как "крутой", "четкий" пацан, который якобы рулит в рэпе и он в этом лучший, но на самом деле выглядит довольно смешно и жалко», — заявил Резяпов.

Глава организации «Ветераны России» отметил, что в этой ситуации опыт Китая может помочь России. «В Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом», — утверждает активист.

В свою очередь, Резяпов сделал официальное обращение в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием отменить «псевдомузыкального концерта».

5 мая в России запретили клип рэп-исполнительницы Инстасамки за пропаганду движения АУЕ. По его сюжету Инстасамка в оранжевом комбинезоне поет о тюремном быте.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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