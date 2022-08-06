В Сети обсуждают "военное фото Шнурова на Донбассе": певцу оно совсем не понравилось
49-летний Сергей Шнуров в последние годы активно занимается политикой. Творчество у него тоже стало более политизированным. Например, он писал одну из песен для фильма "Турист", в котором рассказывается о российских военных в Африке.
На этот раз его якобы сфотографировали на Донбассе в военной форме и недалеко от боевых действий. Причем его спутниками по фото были актер Георгий Боленов из "Туриста", который и поделился фотографией, и известный как "повар Путина" предприниматель Евгений Пригожин.
Правдивость фотографии мало кто поставил под сомнения, и некоторые СМИ уже растиражировали ее. Появились предположения, что там идут съемки нового фильма.
Однако музыкант фотографию не оценил. Сергей Шнуров написал Болоневу неприятный комментарий и обвинил в использовании фотошопа.
Пользователи посмеялись над ситуацией, но многие усомнились в правдивости слов Сергея и попросили доказательства. "А какую фотку переделали, если не секрет?", "Отмаза", "Выложи оригинал и все будет сразу понятно. А так, это громкие речи не более", — ответили певцу.
Собчак предполагает, что жена Шнурова снова беременна
Светская львица Ксения Собчак располагает большим количеством слухов обо всех звездах российской эстрады. На этот раз она решила рассказать подписчикам о возможной беременности жены Сергея Шнурова.
"Тут нашептали, что в кафе на Кутузовском была замечена пара Шнуров с женой. Говорят, беременна", — написала звезда в своем блоге
Напомним, что у Шнурова с супругой Ольгой Абрамовой в 2021 году уже родился сын. Его имя до сих пор неизвестно общественности.