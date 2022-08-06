В Сети обсуждают "военное фото Шнурова на Донбассе": певцу оно совсем не понравилось
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В Сети обсуждают "военное фото Шнурова на Донбассе": певцу оно совсем не понравилось

В Сети обсуждают "военное фото Шнурова на Донбассе": певцу оно совсем не понравилось

49-летний Сергей Шнуров в последние годы активно занимается политикой. Творчество у него тоже стало более политизированным. Например, он писал одну из песен для фильма "Турист", в котором рассказывается о российских военных в Африке.

На этот раз его якобы сфотографировали на Донбассе в военной форме и недалеко от боевых действий. Причем его спутниками по фото были актер Георгий Боленов из "Туриста", который и поделился фотографией, и известный как "повар Путина" предприниматель Евгений Пригожин.


49-летний Сергей Шнуров якобы сфотографировали на Донбассе в военной форме и недалеко от боевых действий

Правдивость фотографии мало кто поставил под сомнения, и некоторые СМИ уже растиражировали ее. Появились предположения, что там идут съемки нового фильма.

Не исключено, что в среднесрочной перспективе мы увидим новый фильм из франшизы о "туристах", тем более что в недавнем "Солнцепеке" уже вполне открыто показывали работу ЧВК "Вагнер" на Украине в 2014-м году. Ну а в 2022-м тем более есть что показать, одна Попасная чего стоит.

Однако музыкант фотографию не оценил. Сергей Шнуров написал Болоневу неприятный комментарий и обвинил в использовании фотошопа.

Я тебя не знаю, но ты мудило. Взял мою старую фотку и при***шил к чьей-то фото. Как школьник, ей богу.

Пользователи посмеялись над ситуацией, но многие усомнились в правдивости слов Сергея и попросили доказательства. "А какую фотку переделали, если не секрет?", "Отмаза", "Выложи оригинал и все будет сразу понятно. А так, это громкие речи не более", — ответили певцу.


Собчак предполагает, что жена Шнурова снова беременна
Собчак предполагает, что жена Шнурова снова беременна

Светская львица Ксения Собчак располагает большим количеством слухов обо всех звездах российской эстрады. На этот раз она решила рассказать подписчикам о возможной беременности жены Сергея Шнурова.

"Тут нашептали, что в кафе на Кутузовском была замечена пара Шнуров с женой. Говорят, беременна", — написала звезда в своем блоге

Напомним, что у Шнурова с супругой Ольгой Абрамовой в 2021 году уже родился сын. Его имя до сих пор неизвестно общественности.

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По материалам: uposters.ru

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