В школах Иркутской области появятся советники директоров по воспитанию

В Иркутской области приступили к обучению 570 советников директоров по воспитанию. Специалисты начнут работать с 1 сентября. Для них организовано повышение квалификации по программе «Воспитательная деятельность в образовательных организациях» на базе корпоративного университета Российского движения школьников, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Как сообщили в министерстве образования региона, задача советников – включить свою школу в общую федеральную воспитательную повестку. Специалисты будут поддерживать и развивать традиции организации, объединить детей, педагогов и родителей для реализации общих проектов.

Участниками обучения стали педагоги, победившие во всероссийском конкурсе «Навигаторы детства 2.0» по отбору кадрового резерва на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Всего в конкурсе участвовали 1617 педагогов, 902 стали победителями. 570 проходят обучение, остальные находятся в кадровом резерве.

Регион вошел в число 35 субъектов Российской Федерации, в которых с 1 сентября 2022 года в школах начнут работать специалисты по воспитанию. Организаторами этого проекта выступили Министерство просвещения РФ совместно с Российским движением школьников.