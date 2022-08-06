В США заявили о безрезультатных попытках связаться с военным командованием КНР

Вадим Карасев

Politico: США пытаются связаться с военным командованием КНР, но те не отвечают на звонки

Представители американского военного командования многократно пытались связаться с китайскими коллегами в связи с обострением напряженности вокруг Тайваня, но те не отвечают на звонки. Об этом пишет издание Politico.

«Высшие представители китайского военного командования не ответили на многочисленные звонки своих американских коллег на этой неделе», — сообщает издание, ссылаясь на три источника, осведомленных о подобных попытках. В частности, неотвеченными остаются звонки министра обороны Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерала Марка Милли.

Отмечается, что последний контакт на уровне начальников генеральных штабов двух стран состоялся 7 июля.

5 августа Пекин остановил военное сотрудничество с США из-за того, что Вашингтон принял решение о поездке спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая.

Спикер прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд жестким вмешательством во внутреннюю политику и ввели санкции против Пелоси и ее родственников.