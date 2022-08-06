В Таиланде назвали сроки запуска пилотного проекта CBDC

Банк Таиланда (BoT) запустит пилотный проект по тестированию розничной CBDC. Согласно заявлению регулятора, испытания ограниченного масштаба пройдут в частном секторе.

«BoT оценит преимущества и риски, выявленные в ходе пилотного проекта, чтобы сформулировать соответствующую политику и улучшить дизайн инструмента в будущем», — говорится в пресс-релизе.

Пилотный проект разделен на две фазы. В рамках первой регулятор протестирует цифровую валюту в базовых операциях вроде оплаты товаров и услуг. Испытания пройдут на ограниченной территории с участием 10 000 пользователей. На этом этапе к эксперименту привлекут Bank of Ayudhya, Siam Commercial Bank и 2C2P.

Ожидается, что к реализации инициативы приступят в конце 2022 года. Тесты продлятся до середины 2023 года.

В ходе второй фазы BoT протестирует «инновационные» варианты использования CBDC. Представители бизнеса и общественность смогут предложить собственные концепции применения в рамках розничной торговли. Регулятор проведет соответствующее мероприятие с 5 августа по 12 сентября 2022 года.

В центробанке подчеркнули, что пока не планируют выпускать розничную CBDC, поскольку чиновникам необходимо оценить преимущества и риски инструмента для финансовой системы.

Таиланд не первый год работает над проектом оптовой CBDC. В апреле 2021 года страна заняла первое место в соответствующей номинации рейтинга PricewaterhouseCoopers.

В том же месяце BoT объявил о намерении во II квартале 2022 года запустить тестирование цифровой валюты для розничных транзакций. По всей видимости, впоследствии от этих планов отказались.

Напомним, в мае 2022 года правительство Таиланда освободило переводы цифровых активов с участием лицензированных криптовалютных бирж от уплаты налога на добавленную стоимость.