В Тынде ввели ЧС из-за проливных дождей

В Тынде и Тындинском округе Амурской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проливных дождей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минтранса.

В городе Тында смыло 2 моста, нарушено транспортное сообщение с микрорайонами Таежный и Беленький, эвакуировано 26 человек, говорится в сообщении Минтранса. «Полностью отрезан микрорайон Беленький, проживает 800 человек взрослого населения», — также следует из публикации.

По словам министра транспорта Приамурья Александра Зеленина, на предстоящую неделю синоптики дают неблагоприятные прогнозы, особенно по северной части области.

«Мы направили во все районы дорожных кураторов, работают мобильные бригады для оказания помощи автомобилистам, -приводятся в публикации слова главы Минтранса. — Но важно привлечь внимание жителей области, что в темное время суток нужно избежать поездок по трассам, особенно на отдалённых от населенных пунктов».