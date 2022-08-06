Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд

Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд

Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд


Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.


FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн


Команда «масштабируемого блокчейна для миллиардов людей» Aptos закрыла раунд финансирования Серии A на $150 млн.


Его возглавили FTX Ventures и Jump Crypto при участии Apollo, Griffin Gaming Partners, Franklin Templeton, Circle Ventures, Superscrypt от Temasek, Andreessen Horowitz и Multicoin.


«Aptos может стать надежной основой для Web3. Он позволит пользователям со всего мира ощутить преимущества децентрализации», — заявил CEO проекта Мо Шайх.


С учетом посевного раунда в марте 2022 года стартап привлек $350 млн.


Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд


Децентрализованный регистратор доменов Unstoppable Domains закрыл раунд финансирования Серии A в размере $65 млн. Инвесторы оценили стартап в $1 млрд.


Раунд возглавила венчурная фирма Pantera Capital. Среди участников — Alchemy Ventures, Spartan Group, OKG Investments, Polygon, CoinDCX, CoinGecko и другие.


Привлеченные средства направят на стимулирование инноваций в продуктах и расширение партнерских отношений в сфере Web3.


Unstoppable Domains — провайдер NFT-доменов. Каждое имя представляет собой невзаимозаменяемый токен (NFT), выпущенный в сети Polygon. Согласно пресс-релизу, сервис зарегистрировал 2,5 млн имен, в том числе в зонах «.bitcoin», «.nft» и «.dao».


DST Global Partners и Softbank поддержали ИИ-стартап MarqVision в раунде на $20 млн


Ориентированный на защиту интеллектуальной собственности стартап MarqVision закрыл раунд финансирования Серии A в размере $20 млн.


В нем приняли участие DST Global Partners, Atinum Investments, Softbank Ventures, Bass Investment и Y-Combinator.


MarqVision позиционируется как SaaS-платформа на базе искусственного интеллекта. Система отслеживает рынки электронной коммерции и NFT, выявляя поддельную продукцию.


Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl привлекла $15 млн


Компания Topl, предоставляющая блокчейн-решения для отслеживания и монетизации инициатив в сфере социального воздействия, привлекла $15 млн в раунде финансирования Серии А.


Его совместно провели Mercury, Republic Asia и Cryptology Asset Group. Основатель фирмы Крис Джорджен сообщил, что в 2020 году в ходе посевного раунда было собрано $5 млн.


Проект помогает предприятиям, которые стремятся отслеживать продукты, соответствующие принципам устойчивого развития и учитывающие социальный эффект.


Привлеченные средства направят на наем новых сотрудников и выполнение трех ключевых аспектов дорожной карты: передача управления блокчейн-сообществу и запуск приложений «отслеживаемость-как-услуга» и «регистрация-как-услуга» для углеродных кредитов.


KuCoin привлекла стратегические инвестиции от SIG на сумму $10 млн


Криптовалютная биржа KuCoin привлекла $10 млн стратегических инвестиций от американской трейдинговой компании Susquehanna International Group.


Привлеченные средства направят на обновление инфраструктуры платформы, расширение продуктовой линейки и наем сотрудников.


KuCoin планирует представить новые сервисы в Азии, Европе и других регионах.


Root Protocol на базе взломанного сервиса Beanstalk привлек $9 млн


Проект маркетплейса для рынков финансов, прогнозирования и торговли Root Protocol привлек $9 млн в ходе посевного раунда финансирования.


В нем приняли участие Road Capital, Nima Capital, Soma Capital, Manifest Crypto и другие инвесторы.


Root создается поверх протокола стейблкоина Beanstalk, в апреле потерявшего около $181 млн в результате взлома системы управления.


Beanstalk выпускает «стабильную монету» Bean под кредитное обеспечение. Инвесторы покупают долговые обязательства протокола, на которые начисляется процентный доход.


Команда Root стремится расширить использование монеты с новыми рынками вроде процентных свопов на доходность или беттинг-платформ.


Привлеченные средства направят на прямые инвестиции в Beanstalk и аудит собственного протокола. 


Эмитент Bean планирует перезапуск на 6 августа. Разработчики Root рассчитывают представить свой продукт в октябре.


NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн


Музыкальная NFT-платформа OneOf привлекла стратегические инвестиции на сумму более $8 млн.


В раунде приняли участие Amex Ventures, Snow Hill Ventures, Sangha Capital, Chain Link Crypto Fund и другие. С учетом нового инвестраунда сумма привлеченных OneOf средств превысила $72 млн.


Компания позиционирует себя как «экологичную NFT-платформу» на базе блокчейна Tezos, разработанную для музыкального сообщества.


Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн


Стартап по работе с блокчейн-данными Coherent, основанный экс-сотрудником Coinbase Карлом Кортрайтом, собрал $4,5 млн в ходе посевного раунда финансирования.


Инвестиции предоставили Kindred Ventures, Matchstick Ventures и Foundry Group. Среди других участников — Coinbase Ventures, Alchemy, Chapter One и Дэн Ромеро, один из первых сотрудников американской биткоин-биржи.


Кортрайт основал Coherent в апреле 2022 года после четырех лет работы в Coinbase. В компании он занимал должность старшего инженера-программиста и выступал членом венчурного подразделения.


По его словам, Coherent работает над API, который позволит разработчикам создавать приложения и предлагать новые функции, используя свои данные.


По его словам, платформа привлечет следующий миллиард пользователей в криптоиндустрию. Команда из пяти человек планирует запустить инструмент в сентябре.


Dragonfly Capital возглавила инвестраунд DeFi-проекта Debt DAO


Инвестиционная компания Dragonfly Capital возглавила посевной раунд стартапа Debt DAO в размере $3,5 млн.


Финансирование также предоставили GSR, Numeus и Fasanara Capital. К ним присоединились шесть бизнес-ангелов, в том числе бывший техдиректор Coinbase Баладжи Сринивасан и Дэвид Пост из Chainlink Labs.


Debt DAO позиционирует себя как децентрализованный маркетплейс, объединяющий все элементы экосистемы долгового финансирования для сектора DeFi.


Также на ForkLog:


  • Объем венчурных инвестиций в индустрию за первое полугодие превысил $30 млрд.
  • СМИ узнали о планах Ledger привлечь не менее $100 млн.
  • Криптовенчурная фирма Variant привлекла $450 млн для двух новых фондов.
  • СМИ: Barclays приобретет долю в криптокастодиане Copper.
# Экономика вестник институционала, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в полупрозрачном белье
Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года, можно узнать, какой будет зима
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года,
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской области
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов

Топ на сегодня

Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" Запад не хочет
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до

Еще по теме

FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн
Вестник институционала: Forte привлек $725 млн, а Moonpay оценили в $3,4 млрд
Вестник институционала: FTX привлекла $420 млн, а Mythical Games оценили в $1,25 млрд
Вестник институционала: FalconX привлекла $150 млн, а оценка Magic Eden достигла $1,6 млрд