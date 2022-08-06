Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд

Криптовалютная индустрия привлекает все большее число институциональных игроков. Об этом говорят и новые инвестиции в инфраструктуру, и все более пристальное внимание, которое компании проявляют к биткоину как классу активов. Наиболее важные события последних недель — в обзоре ForkLog.

FTX Ventures и Jump Crypto поддержали Aptos в раунде на $150 млн

Команда «масштабируемого блокчейна для миллиардов людей» Aptos закрыла раунд финансирования Серии A на $150 млн.

Его возглавили FTX Ventures и Jump Crypto при участии Apollo, Griffin Gaming Partners, Franklin Templeton, Circle Ventures, Superscrypt от Temasek, Andreessen Horowitz и Multicoin.

«Aptos может стать надежной основой для Web3. Он позволит пользователям со всего мира ощутить преимущества децентрализации», — заявил CEO проекта Мо Шайх.

С учетом посевного раунда в марте 2022 года стартап привлек $350 млн.

Unstoppable Domains привлек $65 млн при оценке в $1 млрд

Децентрализованный регистратор доменов Unstoppable Domains закрыл раунд финансирования Серии A в размере $65 млн. Инвесторы оценили стартап в $1 млрд.

Раунд возглавила венчурная фирма Pantera Capital. Среди участников — Alchemy Ventures, Spartan Group, OKG Investments, Polygon, CoinDCX, CoinGecko и другие.

Привлеченные средства направят на стимулирование инноваций в продуктах и расширение партнерских отношений в сфере Web3.

Unstoppable Domains — провайдер NFT-доменов. Каждое имя представляет собой невзаимозаменяемый токен (NFT), выпущенный в сети Polygon. Согласно пресс-релизу, сервис зарегистрировал 2,5 млн имен, в том числе в зонах «.bitcoin», «.nft» и «.dao».

DST Global Partners и Softbank поддержали ИИ-стартап MarqVision в раунде на $20 млн

Ориентированный на защиту интеллектуальной собственности стартап MarqVision закрыл раунд финансирования Серии A в размере $20 млн.

В нем приняли участие DST Global Partners, Atinum Investments, Softbank Ventures, Bass Investment и Y-Combinator.

MarqVision позиционируется как SaaS-платформа на базе искусственного интеллекта. Система отслеживает рынки электронной коммерции и NFT, выявляя поддельную продукцию.

Ориентированная на социальные инициативы блокчейн-компания Topl привлекла $15 млн

Компания Topl, предоставляющая блокчейн-решения для отслеживания и монетизации инициатив в сфере социального воздействия, привлекла $15 млн в раунде финансирования Серии А.

Его совместно провели Mercury, Republic Asia и Cryptology Asset Group. Основатель фирмы Крис Джорджен сообщил, что в 2020 году в ходе посевного раунда было собрано $5 млн.

Проект помогает предприятиям, которые стремятся отслеживать продукты, соответствующие принципам устойчивого развития и учитывающие социальный эффект.

Привлеченные средства направят на наем новых сотрудников и выполнение трех ключевых аспектов дорожной карты: передача управления блокчейн-сообществу и запуск приложений «отслеживаемость-как-услуга» и «регистрация-как-услуга» для углеродных кредитов.

KuCoin привлекла стратегические инвестиции от SIG на сумму $10 млн

Криптовалютная биржа KuCoin привлекла $10 млн стратегических инвестиций от американской трейдинговой компании Susquehanna International Group.

Привлеченные средства направят на обновление инфраструктуры платформы, расширение продуктовой линейки и наем сотрудников.

KuCoin планирует представить новые сервисы в Азии, Европе и других регионах.

Root Protocol на базе взломанного сервиса Beanstalk привлек $9 млн

Проект маркетплейса для рынков финансов, прогнозирования и торговли Root Protocol привлек $9 млн в ходе посевного раунда финансирования.

В нем приняли участие Road Capital, Nima Capital, Soma Capital, Manifest Crypto и другие инвесторы.

Root создается поверх протокола стейблкоина Beanstalk, в апреле потерявшего около $181 млн в результате взлома системы управления.

Beanstalk выпускает «стабильную монету» Bean под кредитное обеспечение. Инвесторы покупают долговые обязательства протокола, на которые начисляется процентный доход.

Команда Root стремится расширить использование монеты с новыми рынками вроде процентных свопов на доходность или беттинг-платформ.

Привлеченные средства направят на прямые инвестиции в Beanstalk и аудит собственного протокола.

Эмитент Bean планирует перезапуск на 6 августа. Разработчики Root рассчитывают представить свой продукт в октябре.

NFT-маркетплейс OneOf привлек более $8 млн

Музыкальная NFT-платформа OneOf привлекла стратегические инвестиции на сумму более $8 млн.

В раунде приняли участие Amex Ventures, Snow Hill Ventures, Sangha Capital, Chain Link Crypto Fund и другие. С учетом нового инвестраунда сумма привлеченных OneOf средств превысила $72 млн.

Компания позиционирует себя как «экологичную NFT-платформу» на базе блокчейна Tezos, разработанную для музыкального сообщества.

Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн

Стартап по работе с блокчейн-данными Coherent, основанный экс-сотрудником Coinbase Карлом Кортрайтом, собрал $4,5 млн в ходе посевного раунда финансирования.

Инвестиции предоставили Kindred Ventures, Matchstick Ventures и Foundry Group. Среди других участников — Coinbase Ventures, Alchemy, Chapter One и Дэн Ромеро, один из первых сотрудников американской биткоин-биржи.

Кортрайт основал Coherent в апреле 2022 года после четырех лет работы в Coinbase. В компании он занимал должность старшего инженера-программиста и выступал членом венчурного подразделения.

По его словам, Coherent работает над API, который позволит разработчикам создавать приложения и предлагать новые функции, используя свои данные.

По его словам, платформа привлечет следующий миллиард пользователей в криптоиндустрию. Команда из пяти человек планирует запустить инструмент в сентябре.

Dragonfly Capital возглавила инвестраунд DeFi-проекта Debt DAO

Инвестиционная компания Dragonfly Capital возглавила посевной раунд стартапа Debt DAO в размере $3,5 млн.

Финансирование также предоставили GSR, Numeus и Fasanara Capital. К ним присоединились шесть бизнес-ангелов, в том числе бывший техдиректор Coinbase Баладжи Сринивасан и Дэвид Пост из Chainlink Labs.

Debt DAO позиционирует себя как децентрализованный маркетплейс, объединяющий все элементы экосистемы долгового финансирования для сектора DeFi.

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