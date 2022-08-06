Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации

Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации

Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации
Певец Владимир Пресняков признался, как ему далась слава. Артист в шоу «Света вокруг света» вспомнил, как его поклонники считали геем. «Мне было 15 лет, когда я спел «Зурбаган». Это песня писалась для кино. Я проснулся известным после «Зурбагана». В метро стали люди узнавать. Жуткая история. Я тогда заразился социофобией», сказал Владимир Пресняков. 
Как отметил Пресняков, все думали девочка поет. «Потом все узнали, что поет мальчик с длинными волосами. Обрушилось на меня: наркоман, гей. И у меня понеслось. Меня караулили люберецкие. Они хотели меня бить», - заявил Владимир Пресняков. Напомним, что Владимир Пресняков - советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актер.
# Шоу-бизнес Пресняков Владимир
По материалам: z-aya

Последние новости

Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в полупрозрачном белье
Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года, можно узнать, какой будет зима
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года,
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской области
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов

Топ на сегодня

Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" Запад не хочет
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до

Еще по теме

Владимир Пресняков в больнице смотрел, как выносят трупы
Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном отдыхают на Мальдивах: кормление акул и райские пейзажи
Никита Пресняков стыдится смешного боя с Паниным
Владимир Пресняков рассказал о крахе брака с Кристиной Орбакайте