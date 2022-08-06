Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации

Певец Владимир Пресняков признался, как ему далась слава. Артист в шоу «Света вокруг света» вспомнил, как его поклонники считали геем. «Мне было 15 лет, когда я спел «Зурбаган». Это песня писалась для кино. Я проснулся известным после «Зурбагана». В метро стали люди узнавать. Жуткая история. Я тогда заразился социофобией», сказал Владимир Пресняков.Как отметил Пресняков, все думали девочка поет. «Потом все узнали, что поет мальчик с длинными волосами. Обрушилось на меня: наркоман, гей. И у меня понеслось. Меня караулили люберецкие. Они хотели меня бить», - заявил Владимир Пресняков. Напомним, что Владимир Пресняков - советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актер.