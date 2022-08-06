Во Франции заявили о провале встреч Байдена и Макрона с саудовским принцем
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Во Франции заявили о провале встреч Байдена и Макрона с саудовским принцем

Во Франции заявили о провале встреч Байдена и Макрона с саудовским принцемMarianne: встречи Байдена и Макрона с саудовским принцем не остановили рост цен на нефть

Встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эмманюэля Макрона с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом не повлияли на рост цен на нефть. О провали попыток двух лидеров повлиять на ситуацию сообщает французское издание Marianne.

Как пишет газета, в конце июля лидеры обоих государств встречались с наследным принцем Саудовской Аравии. Их главной целью было подтолкнуть страны ОПЕК+ к значительному увеличению добычи нефти, вследствие чего цены на данный вид топливо снизились бы.

Однако в среду, 3 августа, на встрече в Вене 13 стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и десять ее союзников во главе с Россией приняли решение увеличить производство нефти всего на 100 тысяч баррелей в день — такого количества хватит лишь на 86 секунд мирового потребления топлива, заявляет издание.

Такое решение было принято ввиду нескольких факторов. Во-первых, подавляющее большинство стран не может производить больше нефти, чем сегодня. Во-вторых, с начала спецоперации на Украине Россия, будучи вторым по величине производителем нефти, сократила добычу, которую не смогли восполнить другие государства. Помимо этого, значительное снижение производства нефти произошло в период пандемии, а на допандемийный уровень так и не вернулось.

Ранее стало известно, что США обсудят с Индонезией вопрос об установлении ограничений цен на нефть из РФ.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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