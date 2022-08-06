Врач назвал основные причины отравлений в отпуске
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Врач назвал основные причины отравлений в отпуске

Врач назвал основные причины отравлений в отпускеСемейный врач Чудаков: отсутствие гигиены является основной причиной отравлений в отпусках

Семейный врач Сергей Чудаков назвал основные причины отравлений в отпуске. Его слова приводит RT.

По его словам, люди могут отравиться некачественной едой в кафе или на пляже, «где высокая температура и нет возможности охлаждения пищи, чтобы предотвратить развитие бактерий». Также можно отравиться начавшими гнить фруктами. «Лучше всего есть только ту пищу, которая не требует охлаждения, то есть сухую: печенье, сухарики, галеты», — подчеркнул специалист.

Также Чудаков порекомендовал покупать бутилированную и желательно охлажденную воду. По его словам, иногда люди заглатывают воду во время купания в бассейнах, реках и водоемах. «Это тоже может стать причиной вирусной инфекции», — сказал он.

Еще одной частой причиной отравления является отсутствие гигиены. Чудаков посоветовал пользоваться антисептиком. «Стоит помнить, что многие люди являются бессимптомными носителями дизентерии и могут заразить вас в общественных местах», — добавил он.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Надежда Пахомовская сообщила, что для профилактики отравлений в летний период нужно чаще мыть руки и хорошо прожаривать продукты. По словам врача, летом риск получить отравление существенно выше, поскольку даже хранящиеся в холодильнике продукты в жару портятся раньше времени.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мэр Хиросимы почтил память жертв бомбардировки словами Льва Толстого
Мэр Хиросимы почтил память жертв бомбардировки словами Льва Толстого
В Сети обсуждают "военное фото Шнурова на Донбассе": певцу оно совсем не понравилось
В Сети обсуждают "военное фото Шнурова на Донбассе": певцу
Врач назвал основные причины отравлений в отпуске
Врач назвал основные причины отравлений в отпуске
Блогер Конасова о ретрите Бони: «Опасной запрещенкой предлагает лечить рак. Это преступно»
Блогер Конасова о ретрите Бони: «Опасной запрещенкой предлагает
В Таиланде назвали сроки запуска пилотного проекта CBDC
В Таиланде назвали сроки запуска пилотного проекта CBDC
Татьяна Брухунова показала женственную фигуру на фото в купальнике
Татьяна Брухунова показала женственную фигуру на фото в купальнике
Наташа Королева с сыном провалились на музыкальном конкурсе
Наташа Королева с сыном провалились на музыкальном конкурсе
ЧП: Окровавленного ребенка нашли в Омске
ЧП: Окровавленного ребенка нашли в Омске
Инсайдер: Eidos Montreal хочет вернуться к Deus Ex и затмить Cyberpunk 2077
Инсайдер: Eidos Montreal хочет вернуться к Deus Ex и затмить
Странный конкурс красоты в Италии
Странный конкурс красоты в Италии
Россия и Турция договорились о наращивании торговли
Россия и Турция договорились о наращивании торговли
В США заявили о безрезультатных попытках связаться с военным командованием КНР
В США заявили о безрезультатных попытках связаться с военным

Топ на сегодня

Винника экстрадировали в Грецию. После этого он исчез
Винника экстрадировали в Грецию. После этого он исчез
Алсу показала моложавую маму-именинницу
Алсу показала моложавую маму-именинницу
Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельную аварию в России
Выбежавший на дорогу медведь спровоцировал смертельную аварию в России
В правительстве спрогнозировали рост безработицы осенью
В правительстве спрогнозировали рост безработицы осенью
Соревнования: забег под водой
Соревнования: забег под водой

Еще по теме

Ученые анонсировали основные причины, которые мешают похудению
Метанол стал причиной смерти 74 из 77 умерших от отравлений в Иркутске
Испанские специалисты рассказали, как не отравиться яичницей в жару
Опасные бактерии в мясе кур устойчивы к антибиотикам