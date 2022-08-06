Xbox и Fall Guys выпускают специальную версию консолей Xbox Series S

Вадим Карасев





Microsoft продолжает сотрудничать с десятками игровых студий, издательств и просто разными компаниями, чтобы выпускать совместно с ними необычные промо-версии игровых консолей Xbox. Очередное такое сотрудничество, между разработчиками Fall Guys и командой Xbox, вылилось в новую необычную версию Xbox Series S.

В Twitter разыгрывается игровая приставка Xbox Series S, выполненная в дизайне популярной условно-бесплатной игры Fall Guys. Консоль получила очень необычный дизайн в стиле Fall Guys. Купить такую приставку не получится — ее можно только выиграть в розыгрыше (проводится в Twitter-аккаунт Fall Guys), где победителя будут определять случайно.





Напомним, Microsoft постоянно взаимодействует с партнерами для выпуска уникальных игровых приставок. Только за этот год можно вспомнить консоли Xbox Series S в стиле Teenage Mutant Ninja Turtles, The Elder Scrolls, сериала «Очень странные дела» и многие другие.