За превышение средней скорости хотят штрафовать

Среднескоростной метод позволит контролировать движение потока машин на большом расстоянии

В Правила дорожного движения предлагают записать методику определения средней скорости автомобиля, а в Кодекс об административных правонарушениях — штрафы за превышение такой скорости. Рассмотреть эти инициативы Общественная палата РФ попросила Правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. В кабмине уже находится проект поправок в КоАП, устанавливающих штрафы за превышение средней скорости. Законопроект, как стало известно «Парламентской газете», планируют внести в Госдуму осенью.

Средняя скорость — это просто

Равномерное движение транспортных средств в потоке снижает риски совершения ряда экстренных манипуляций — торможение, перестроение и так далее, что способствует повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах. Об этом говорится в рекомендациях Общественной палаты РФ, направленных накануне в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения. Члены ОП попросили кабмин рассмотреть возможность нормативного регулирования применения метода контроля средней скорости и установить штрафы за ее превышение.

Сейчас определения средней скорости нет ни в ПДД, ни в КоАП, однако до недавнего времени водители в некоторых регионах получали штрафы за ее превышение. В ГИБДД действовали просто: на определенном участке дороги работали две камеры, первая фиксировала въезд в этот участок, вторая — выезд. Программа выполняла простой арифметический расчет и получала среднюю скорость. Штрафы выписывали за превышение установленной на конкретном участке дороги скорости больше чем на 20 километров в час.

В августе прошлого года Генпрокуратура указала, что привлечение к ответственности за превышение средней скорости должно быть исключено из практики органов внутренних дел до внесения изменений в действующее законодательство.

Могут оставить без прав

Штрафы за нарушение средней скорости предлагают закрепить в КоАП уже в ближайшем будущем. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в кабмине, рассказал «Парламентской газете» один из его соавторов, депутат Госдумы Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду»). До конца августа он рассчитывает получить заключение и, если оно будет положительным, сразу внести документ в парламент.

Согласно поправкам, превышение средней скорости более чем на 20 километров в час будет наказываться штрафом в 500 рублей, за превышение на 40-60 километров в час выпишут 1,5 тысячи рублей, а за повторное нарушение могут лишить прав на один год. Если средняя скорость выше разрешенной больше чем на 60 километров в час, нарушителя оштрафуют на пять тысяч, а за рецидив на год отберут права.

«Схитрить в данном случае не получится: приборы фиксируют скорость на въезде и выезде в автоматическом режиме, — отметил Николай Новичков. — Контроль средней скорости позволит покрывать большие расстояния меньшим количеством камер».

Инициативу, когда и если она поступит в Госдуму, следует рассмотреть самым пристальным образом, с участием экспертов, считает замглавы думского Комитета по транспорту Рафаэль Марданшин. «Идея не нова, но если она до сих пор не вошла в практику, значит, не все так однозначно, — сказал «Парламентской газете» депутат. — Ситуации на дороге бывают разные: водитель может ехать с превышением, а потом остановиться на минутку, и в среднем получится, что ехал он правильно. Ошибочных протоколов за среднюю скорость было немало».





Без кенгуру на дороге

При расчете снижения показателей аварийности на одну установленную камеру метод контроля средней скорости от 1,3 до 1,6 раза более эффективен по сравнению с камерами на мгновенную скорость. Это объясняется возможностью контролировать участки дороги большей протяженности. К такому выводу пришли в центре исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики (ВШЭ). Особенно высока эффективность метода, когда фактор превышения разрешенной скорости становится более существенным: летом, ночью, за пределами населенных пунктов, отметили эксперты.

«Применение метода контроля средней скорости не исключает и не заменяет необходимости применения камер контроля мгновенной скорости, — сказал «Парламентской газете» соавтор исследования Константин Трофименко. — Более того, это одни и те же камеры, то есть устанавливать новое оборудование не потребуется, все делается на уровне программного комплекса».

В ВШЭ считают, что метод контроля средней скорости не только позволяет фиксировать нарушения, но и влияет на манеру вождения в целом: движение транспортного потока становится более равномерным, снижается «эффект кенгуру», то есть торможение перед камерой и разгон после.

О контроле средней скорости, если он будет официально введен, следует предупреждать специальным дорожным знаком, считает член Общественной палаты РФ Александр Холодов. Мнения парламентариев по этому вопросу разделились. Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин сказал «Парламентской газете», что информация о дорожных камерах сегодня есть в любом навигаторе, а многие водители используют антирадар. Большой пользы в наличии предупреждений о камерах не видит член Совета Федерации Артем Шейкин. «Нужно выполнять требования ПДД, — сказал он «Парламентской газете». — Есть скоростной режим — выполняй, нарушаешь — отвечай».