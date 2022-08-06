За сутки в Иркутской области 398 человек заболели COVID-19

За сутки в Иркутской области подтверждено 398 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За все время пандемии подтверждено 300 215 случаев. Данные на 6 августа опубликовал областной оперштаб.

Из стационаров выписали 36 человек, 337 пациентов продолжают лечение в больницах. Выздоровели за сутки 143 человека, за весь период — 294 324. От коронавируса за сутки скончался один человек, всего от инфекции умерли 8 705 жителей Иркутской области. Еще один человек за сутки умер от сопутствующего заболевания, всего таких случаев 730.