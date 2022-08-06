Жительницу Эхирит-Булагатского района подозревают в убийстве собственного сына

Следственный комитет в Эхирит-Булагатском районе возбудил два уголовных дела в отношении 34-летней женщины по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии» и статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», которые соединены в одно производство. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и областной прокуратуры.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики Эхирит-Булагатского района, то есть по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, мать 12-летнего ребенка на протяжении долгого времени не оказывала ему медицинскую помощь и не обеспечивала питанием. Ребенка по экстренным показаниям доставили в больницу с признаками дистрофии и других заболеваний. Через короткое время мальчик скончался в реанимации.

По версии следствия, с апреля по август должностные лица комиссии по делам несовершеннолетних администрации Эхирит-Булагатского района, управления социальной защиты населения по Эхирит-Булагатскому району, управления образования Эхирит-Булагатского района, ОГБУЗ «Областная больница № 2» в поселке Усть-Ордынский, межрайонного управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 2, МО МВД России «Эхирит-Булагатский» ненадлежащим образом исполняли свои обязанности (бездействовали). Это выразилось в непринятии мер реагирования по выявлению факта нахождения мальчика 2010 года рождения в социально-опасном положении.

В результате халатности вышеуказанных должностных лиц утром 5 августа ребенок скончался в областной больнице №2. Его мать задержали. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, суд заключил женщину под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия. Проверку проводит прокуратура Эхирит-Булагатского района.