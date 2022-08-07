10 проблем всех девушек в забавных иллюстрациях

Быть девушкой непросто. Особенно когда критические дни выпадают на долгожданный отпуск, тушь ложится комками, а тот макияж из ролика на Youtube сделал тебя похожей на игривого енота.

К счастью, если у тебя есть чувство юмора, ты всегда можешь посмеяться над своими проблемами и махнуть на них рукой, а художница Кассандара Калин с радостью тебе в этом поможет.

Если вы заинтересовались творчеством этой 21-летней художницы из Румынии (сейчас она живет в Канаде), то добро пожаловать в ее Instagram.

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