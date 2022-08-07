14 знаменитостей, чей натуральный цвет волос кардинально отличается от того, который мы привыкли видеть
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14 знаменитостей, чей натуральный цвет волос кардинально отличается от того, который мы привыкли видеть

14 знаменитостей, чей натуральный цвет волос кардинально отличается от того, который мы привыкли видеть

Изменение цвета волос — обыденная бьюти-процедура в наше время, которой с удовольствием пользуются все от мала до велика. Нехитрая манипуляция может радикально изменить внешность и весь образ человека целиком. Знаменитости также не стесняются пользоваться возможностями индустрии красоты и с удовольствием перевоплощаются, безжалостно прощаясь со своим натуральным оттенком шевелюры. В качестве эксперимента предлагаем вам взглянуть на их натуральные волосы и оценить, насколько изменения были оправданы? Возможно, естественность была больше к лицу?

Анджелина Джоли

На самом деле Анджелина Джоли блондинка. Безусловно, с тёмными волосами актриса выглядит более серьёзно и эффектно.

Дженифер Энистон

От природы у Дженифер великолепные каштановые волосы. Кстати, ей к лицу.

Эмма Робертс

Настоящие волосы известной блондинки тёмно-каштановые.

Бритни Спирс

Бритни Спирс сложно представить с каким-то другим цветом волос, кроме блонда. До популярности певица носила тёмные локоны.

Николь Кидман

Со светлыми волосами Николь Кидман выглядит не менее привлекательно, чем со своими натуральными рыжими локонами.

Эмма Стоун

Наверняка все были уверены, что медный оттенок волос у Эммы Стоун свой. Но оказалось, что на самом деле девушка — блондинка.

Дженифер Лопес

Дженифер Лопес на самом деле брюнетка.

Ева Грин

Одна из самых заметных брюнеток Голливуда имеет светлые волосы. Их актриса показала лишь однажды, сыграв в фильме «Мрачные тени».

Скарлетт Йоханссон

Ослепительный блонд — любимый цвет волос Скарлетт Йоханссон, но её натуральные волосы на несколько тонов темнее.

Кристен Стюарт

Все свои самые известные роли Кристен сыграла с тёмным цветом волос, хотя от природы девушка является блондинкой.

Вайнона Райдер

Натуральный цвет волос Вайноны Райдер значительно светлее, чем мы могли представить.

Дита фон Тиз

Трудно поверить, но звезда бурлеска имеет от природы светло-русые волосы.

Софи Тёрнер

Жгучие пряди Софи — результат окрашивания. От природы девушка является блондинкой.

Кейт Хадсон

Ранее Кейт Хадсон носила волосы более тёмного оттенка, чем сегодня.

Здесь вы можете посмотреть, насколько кардинально изменилась внешность звёзд нулевых. Некоторых из них теперь просто не узнать!

# Интересное
По материалам: twizz

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