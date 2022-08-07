22 ребенка из ДНР отдохнут в оздоровительном лагере на Байкале

6 августа в Иркутск прибыла группа детей из Донецкой Народной Республики. Остаток лета они проведут в оздоровительном лагере на Байкале. Всего приехало 22 ребенка и трое сопровождающих, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В лагере для детей подготовили разнообразную программу с творческими, спортивными и интеллектуальными мероприятиями. Также их ждет посещение нерпинария и экскурсия по Иркутску.