22 ребенка из ДНР отдохнут в оздоровительном лагере на Байкале
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22 ребенка из ДНР отдохнут в оздоровительном лагере на Байкале

22 ребенка из ДНР отдохнут в оздоровительном лагере на Байкале

6 августа в Иркутск прибыла группа детей из Донецкой Народной Республики. Остаток лета они проведут в оздоровительном лагере на Байкале. Всего приехало 22 ребенка и трое сопровождающих, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В лагере для детей подготовили разнообразную программу с творческими, спортивными и интеллектуальными мероприятиями. Также их ждет посещение нерпинария и экскурсия по Иркутску.

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По материалам: irk

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