8 августа в части домов Свердловского и Правобережного округов ограничат электроснабжение

8 августа в части Свердловского и Правобережного округов Иркутска для проведения плановых работ на сетях отключат электроснабжение. Время ограничения — от одного до десяти часов, сообщается в группе Иркутской электросетевой компании в «ВКонтакте».

В Свердловском округе электроснабжение ограничат на улицах Жуковского, Касаткина, Чайковского, 4-й и 5-й Железнодорожных. В Правобережном – на улицах Марата и Шевцова. С точными адресами отключений можно ознакомиться по ссылке.