Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге

Боец ММА рассказал, что не собирается устраивать пышную свадьбу. Бывшие супруги планируют просто расписаться в загсе, а сэкономленные деньги скандально известный спортсмен предлагает потратить на отпуск.

Александр поделился планами в недавнем интервью. «Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь», — сказал он.

Звезда также рассказал журналистам, что в его жизни произошли кардинальные перемены. Ранее боец смешанных единоборств неоднократно попадал в руки правоохранительных органов и даже был судим. Однако сейчас мужчина встал на путь исправления и решил посвятить себя семье.

«Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба», — говорил Емельяненко.

Александр Емельяненко и 29-летняя Полина Селедцова уже были женаты. В 2015 году уроженка Тамбова приехала в «Бутырку», где отбывал срок боец по обвинению в изнасиловании. Молодые люди оформили отношения прямо в стенах СИЗО. Однако через три года брак распался.

На этом история бойца ММА и его жены не закончилась. В 2019 году мужчина поделился с подписчиками своего блога радостной новостью — супруги обвенчались. Он выложил видео, сделанное во время таинства. 41-летний Александр не раскрывал подписчикам подробности, но стало известно, что церемония прошла в Греции.