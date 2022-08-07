Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге

Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге

Боец ММА рассказал, что не собирается устраивать пышную свадьбу. Бывшие супруги планируют просто расписаться в загсе, а сэкономленные деньги скандально известный спортсмен предлагает потратить на отпуск.


Александр поделился планами в недавнем интервью. «Мы решили особо не устраивать гуляния, массовую попойку. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Я ей сказал: «Лучше я тебе эти деньги дам, и лучше на них ты поедешь куда-нибудь отдохнешь, либо — на себя потратишь», — сказал он.

Звезда также рассказал журналистам, что в его жизни произошли кардинальные перемены. Ранее боец смешанных единоборств неоднократно попадал в руки правоохранительных органов и даже был судим. Однако сейчас мужчина встал на путь исправления и решил посвятить себя семье.

«Я бросил пить. Я не закодировался. Бросил пить, курить, хулиганить. Наладил отношения со своей супругой. Скоро у нас будет свадьба», — говорил Емельяненко.

Александр Емельяненко и 29-летняя Полина Селедцова уже были женаты. В 2015 году уроженка Тамбова приехала в «Бутырку», где отбывал срок боец по обвинению в изнасиловании. Молодые люди оформили отношения прямо в стенах СИЗО. Однако через три года брак распался.

На этом история бойца ММА и его жены не закончилась. В 2019 году мужчина поделился с подписчиками своего блога радостной новостью — супруги обвенчались. Он выложил видео, сделанное во время таинства. 41-летний Александр не раскрывал подписчикам подробности, но стало известно, что церемония прошла в Греции.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Виктория Боня угодила на больничную койку
Виктория Боня угодила на больничную койку
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Владимир Пресняков рассказал, за что полюбил Кристину Орбакайте
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Ксения Бородина заявила, что бывший муж не хочет видеться с дочерью
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Татьяна Тарасова высказалась о тренерской работе Евгения Плющенко
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни одной «сторонней AAA-игры»
Инсайдер: для добавления в Game Pass до конца года у Xbox нет ни
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой и получили резкий ответ от нее
"Коротконожка": подписчики затроллили фигуру Ольги Орловой
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Александр Емельяненко сделал предложение бывшей супруге
Израиль согласился на перемирие
Израиль согласился на перемирие
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Подруга Аллы Пугачевой лишилась 30 миллионов рублей
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским
Curiosity передал звуки Марса
Curiosity передал звуки Марса

Топ на сегодня

Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро

Еще по теме

Боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу - адвокат
Александр Емельяненко рассказал о десятилетнем конфликте с братом
СМИ сообщили о досрочном освобождении бойца Емельяненко
Александр Емельяненко выиграл первый после освобождения бой