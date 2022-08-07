Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие новости из мира ИИ

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ForkLog AI собрал наиболее важные новости из мира ИИ за прошедшую неделю.

В Минцифры Украины попросили Meta улучшить качество модерации контента в Facebook и Instagram.

ВМС США представили автономный тральщик.

Эксперты призвали стандартизировать технологии ADAS.

Megogo применила ИИ для озвучивания иностранного контента.

ByteDance подала заявку на регистрацию товарного знака TikTok Music.

Google AI превратила NFT-коллекцию BAYC в абстрактные картины.

Энтузиаст научил ИИ определять голод у младенца.

Наиболее важные сделки в сфере ИИ.

Минцифры Украины обратилось к Meta с просьбой улучшить качество модерации контента в Facebook и Instagram.

В открытом письме ведомство призвало техгиганта прекратить скрывать публикации местных активистов, блогеров и волонтеров, а также блокировать их аккаунты. Кроме того, Минцифры попросило Meta поделиться списком правил по модерации украинского региона.

ВМС США показали беспилотный корабль UISS для траления подводных мин. По словам военных, судно достигло начальной эксплуатационной способности.

UISS во время испытаний. Данные: ВМС США.

Самоходный полуавтономный тральщик оборудован дизельным приводом с максимальным запасом хода 140 км и может работать в море 20 часов. Корабль способен буксировать около 1800 кг груза со скоростью 20 узлов.

UISS оборудован гидролокаторами, нелетальным оружием, системами обезвреживания мин, а также датчиками разведки, наблюдения и рекогносцировки. Система способна одновременно обнаруживать, локализовать и классифицировать различные подводные боеприпасы.

По данным ВМС, военные задействуют тральщик для очистки морских путей, районов операций флота, проливов, узких локаций и областей высадки десанта.

Полиция Великобритании запустила тестирование придорожного фургона для

выявления нарушений водителями.

Система с помощью камер мониторит проезжающие автомобили. ИИ-алгоритм анализирует полученные данные и выявляет использование водителем мобильного телефона за рулем или непристегнутый ремень безопасности.

Тестирование фургона продлится три месяца. В будущих испытаниях систему могут дополнить другими технологиями обнаружения правонарушений.

Коалиция экспертов по автомобильной безопасности выпустила набор рекомендаций по использованию одинаковых названий для функций ADAS.

Consumer Reports, AAA, J.D. Power, Национальный совет по безопасности, PAVE и SAE International сосредоточились на шести категориях:

предупреждение о столкновении (Collision Warning);

предотвращение столкновения (Collision Intervention);

помощь в управлении автомобилем (Driving Control Assistance);

помощь при парковке (Parking Assistance);

мониторинг водителя (Driver Monitoring);

другие системы помощи водителю (other Driver Assistance Systems).

В коалиции считают, что используемая автопроизводителями терминология может запутать потребителей и затруднить понимание сути функций. Установление общего языка ADAS позволит показать водителям, что система помогает им, а не заменяет, добавили эксперты.

Стриминговый сервис Megogo запустил тестирование ИИ-системы для озвучивания видеоконтента. Технология разработана совместно с швейцарско-украинской компанией Vidby.

Система распознает язык речи в ролике и преобразует ее в текст, который при необходимости редактируется. Затем ИИ-алгоритм переводит материал и озвучивает на украинском, румынском, латышском, литовском, казахском, узбекском или эстонском языке.

В мае 2022 года компания ByteDance подала заявку на регистрацию сервиса TikTok Music в Управление по патентам и товарным знакам США.

Согласно документу, пользователи смогут через приложение покупать, воспроизводить, делиться и скачивать музыку. Сервис позволит создавать, пересылать и рекомендовать плейлисты, комментировать треки, а также транслировать аудио и видео в прямом эфире.

Аналогичные заявки ByteDance подала в Австралии, Великобритании, Сингапуре, Новой Зеландии, Мексике, Малайзии и Коста-Рике.

Компания Xiaomi представила AR-очки Mijia Glasses Camera. Гаджет может записывать 100 минут видео и запускать приложения вроде переводчика надписей в режиме реального времени.

Mijia Glasses Camera. Данные: Xiaomi.

Гарнитура оборудована Micro OLED-дисплеем от Sony, основной 50 Мп камерой и 8 Мп перископным модулем с системой стабилизации изображения, пятикратным оптическим и 15-кратным цифровым зумом.

Гаджет оснащен восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon. Объем оперативной памяти устройства 3 Гб, встроенной — 32 Гб.

3 августа 2022 года Xiaomi запустит краудфандинговую кампанию по организации выпуска Mijia Glasses Camera, где желающие смогут купить гарнитуру за $370. Позже цена возрастет до $400.

Команда Google AI с помощью ИИ превратила 10 000 изображений из NFT-коллекции The Bored Ape Yacht Club (BAYC) в абстрактные картины Artsy Monke.

Абстрактные картины Artsy Monke. Данные: Google AI.

Исследователи использовали токены как «свободный холст для генеративного искусства» и обучили ИИ рисовать в 20 различных стилях. Для этого они задействовали несколько серверов.

В результате алгоритм сгенерировал изображения, которые похожи на обезьян. Некоторые картины имеют целые микромиры, а другие представляют собой смешанные коллажи из футуристических элементов, отметили в Google AI.

Энтузиаст с помощью ИИ показал «последние селфи на Земле», «животных, которых еще не открыли» и «как выглядят люди-мутанты».

@robotoverloards Besvara @caspiannorlund Your Ai requests Part 7: The SCP Foundation #scp #scpfoundation #scary#ai #midjourney ♬ Scp - SHAWN NEEDHAM

Пользователь TikTok опубликовал серию видео с изображениями, сгенерированными нейросетями DALL-E 2 и Midjorney по соответствующим текстовым запросам.

Инженер обучил ИИ определять голод у новорожденного ребенка до того, как малыш заплачет. По его словам, система работает со 100% точностью.

Программист использовал фреймворк Google MediaPipe для отслеживания прямой трансляции с камеры над колыбелью и обнаружения определенных движений младенца. Система распознает причмокивание губами, отказ от пустышки, мотание головой и поднесение кулаков ко рту.

Разработчик присвоил каждому движению оценку «важности». При достижении определенного балла на его смартфон приходит уведомление о необходимости кормления.

С 31 июля по 6 августа 2022 года стартапы в области искусственного интеллекта привлекли свыше $208 млн. Приводим наиболее интересные сделки.

Разработчики ИИ-платформы для обслуживания клиентов Aisera собрали $90 млн.

Arena получила $32 млн на поддержку инструментов для моделирования экономики компаний и управления запасами.

Sprig привлекла $30 млн на расширение технологии анализа реакции пользователей на программные продукты.

MarqVision получила $20 млн на разработку SaaS-платформы для выявления поддельной продукции на рынках электронной коммерции и NFT.

Создатели сервиса спутниковой аналитики LiveEO собрали $19,5 млн.

Vetted привлекла $14 млн на масштабирование технологии машинного обучения для поиска продуктов под нужды клиентов.

Ottonomy.IO получила $3,3 млн на расширение сети автономной доставки заказов.

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