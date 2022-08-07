Алла Пугачева сохраняет свою молодость с помощью новых технологий
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Алла Пугачева сохраняет свою молодость с помощью новых технологий

Алла Пугачева сохраняет свою молодость с помощью новых технологий
Певица Алла Пугачева всеми силами старается сохранить моложавый вид и здоровье. Раскрыт секрет вечной молодости Аллы Пугачевой. Все дело в высоких технологиях, к которым бесстрашно прибегает 73-летняя заслуженная артистка. Покинувшая Россию певица, похоже, вовсе не собиралась уезжать из гостеприимного Израиля. По крайней мере, она заказала в Кесарию дорогостоящее медицинское оборудование для омоложения, которое, впрочем, так и не пересекло границы России. А все потому что санкции, которые не делают исключений даже для тех, кто поспешил откреститься от Родины после начала известных событий.
Telegram-канал Mash выложил скрин любопытного документа о приобретении Аллой Борисовной Пугачевой барокамеры, которая способствует насыщению крови кислородом и, как следствие, замедляет процессы старения организма. Доставить груз нужно было в Израиль, но уже три месяца производитель не может выполнить условия договора. А ведь Примадонна заплатила за аппарат без малого три миллиона рублей. Похоже, именно по причине отсутствия высокотехнологичного аппарата для столь необходимых процедур в ее внешности стали так заметны возрастные изменения. Но теперь доставлять его в Кесарию уже нет смысла. Или есть? Кто знает, не собирается ли артистка снова вернуться из Прибалтики в Израиль, как только там спадет невыносимая жара. Она о своих планах предпочитает молчать.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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