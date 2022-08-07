Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов
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Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларов

Американец выиграл в лотерею 1,3 миллиарда долларовЧеловек явно родился под счастливой звездой, потому что на выходных стал обладателем гигантского выиграла в размере 1,3 миллиарда долларов. Сообщается, что счастливый билет был куплен в пятницу на заправке в Чикаго. Выиграли номера 13-36-45-57-67 и Mega Ball 14. Джекпот рос с апреля и вошел в Топ-3 самых крупных в истории этой лотереи. Кстати, есть интересная деталь с этим выигрышем - его не так просто забрать.


Его можно забрать сразу, но тогда ты получишь "всего" $780,5 млн. Или его выплатят частями ежегодными суммами на протяжении 29 лет.
Что бы вы выбрали? Кстати, шансы выиграть такой джекпот были 1 к 302,5 млн.
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По материалам: триникси

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