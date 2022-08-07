Анатолия Чубайса выписали из больницы, и он отправился во Франкфурт
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Анатолия Чубайса выписали из больницы, и он отправился во Франкфурт

Анатолия Чубайса выписали из больницы, и он отправился во Франкфурт

Еще недавно Чубайс находился в одной из итальянских клиник, где у него диагностировали синдром Гийена-Барре. Из-за болезни политического деятеля частично парализовало. Теперь же стало известно, что Анатолия Борисовича выписали.


По данным одной из итальянских газет, политик направился во Франкфурт на реабилитацию. Пока неизвестно, как себя чувствует 67-летний Чубайс, ясно лишь то, что несколько дней он находился в тяжелом состоянии. По крайней мере, об этом рассказывала Ксения Собчак, которая общается с супругой Анатолия Борисовича.

«Состояние стабилизировалось, но Анатолий Борисович по-прежнему в реанимации, плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, у него частичный паралич лица. Об этом мне рассказала Авдотья Смирнова», — откровенничала Ксения в личном блоге.

К слову, по поводу болезни Анатолия Чубайса ходили разные слухи — одним считали, якобы политик несколько лет болен ВИЧ и пробовал на себе экспериментальную вакцину, давшую осложнения.

Другие же были уверены, мол, все произошла из-за иностранной прививки против ковида. Справедливости ради стоит отметить, что обе версии не получили своего подтверждения.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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