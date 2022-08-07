Андрея Макаревича опустил Шахназаров
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Андрея Макаревича опустил Шахназаров

Андрея Макаревича опустил Шахназаров
Ведущий Андрей Макаревич опять возмутил общественность. Телеведущий снова дал скандальное интервью, в котором отметил, что пока не намерен возвращаться в Россию. А, между тем, его все больше и больше критикуют патриоты. Известно, что 68-летний Андрей Макаревич находится в Израиле, куда улетел задолго до начала специальной военной операции по защите Донбасса. Там молодая жена родила ему ребенка, а музыкант, посмотрев на то, что происходит в мире, решил пока что не возвращаться в Россию. Известный журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу «Полный абзац» отметил, что его тут никто и не ждал. Песни группы «Машина времени» он считает бездарными и слизанными с «Битлов», а стихи Макаревича не выдерживают никакой критики. Более того, все те передачи, которые вел известный музыкант на федеральных каналах, он считает провальными.
«Всегда хотел понять, почему все уродливо и непрофессионально? Макаревича с его непривлекательной внешностью, гундосой дикцией поставили на Первый канал, чтобы там переводил продукты и издевался над ними», — говорит Шахназров. Что касается высказываний Андрея Вадимовича, посвященных политической ситуации в мире, то тут большинство патриотов схожи во мнениях — после такого нельзя возвращаться на родину. Прямого запрета на это нет, но большинство публики настроено против музыканта и не разделяет его позицию. «Слова Макаревича «я пока не собираюсь возвращаться» будут опровергнуты кем-то из официальных лиц? Которые скажут: «Он лишен российского гражданства и никогда не появится на территории нашей страны». Когда я это услышу, то я поверю, что у нас что-то изменилось. А пока в студии сидит дедушка и говорит, что русский народ — это диагноз, я не поверю. Он же болен — у него реально мания величия», — считает Михаил.
# Шоу-бизнес Макаревич Андрей
По материалам: z-aya

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