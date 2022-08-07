Анна Семенович рассказала о своей эмиграции

Певица и ведущая Анна Семенович сделала громкое заявление. Артистка заявила о том, что ее часто спрашивают - хочет ли она уехать из России. Однако артистка подчеркивает, что таких мыслей никогда у нее не было.«Вопрос уезжать из любимой страны не стоял никогда. Ни раньше, когда мне предлагали строить спортивную и тренерскую карьеру за границей, ни сейчас, ни когда-либо. Функции «уехать с Родины» просто не существует в моих «базовых настройках», - заявила Семенович изданию «А теперь внимание!». Певица также отметила, что обожает путешествовать. Но все это длится не более трех недель.