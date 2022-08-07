Анна Семенович рассказала о своей эмиграции
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Семенович рассказала о своей эмиграции

Анна Семенович рассказала о своей эмиграции
Певица и ведущая Анна Семенович сделала громкое заявление. Артистка заявила о том, что ее часто спрашивают - хочет ли она уехать из России. Однако артистка подчеркивает, что таких мыслей никогда у нее не было.
«Вопрос уезжать из любимой страны не стоял никогда. Ни раньше, когда мне предлагали строить спортивную и тренерскую карьеру за границей, ни сейчас, ни когда-либо. Функции «уехать с Родины» просто не существует в моих «базовых настройках», - заявила Семенович изданию «А теперь внимание!». Певица также отметила, что обожает путешествовать. Но все это длится не более трех недель.
# Шоу-бизнес Семенович Анна
По материалам: z-aya

Последние новости

Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Собаки
Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Собаки
Хуснуллин посетил Изюм Харьковской области
Хуснуллин посетил Изюм Харьковской области
Успение праведной Анны 7 августа 2022 года: какие главные молитвы читать в этот праздник, основные критерии обращения к святой
Успение праведной Анны 7 августа 2022 года: какие главные молитвы
Обратная совместимость Xbox позволяет не думать о ремастерах, считают разработчики
Обратная совместимость Xbox позволяет не думать о ремастерах, считают
Виталик Бутерин: эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных хардфорков Ethereum
Виталик Бутерин: эмитенты стейблкоинов определят будущее спорных
Лайму Вайкуле нужно гнать поганой метлой, заявил Соседов
Лайму Вайкуле нужно гнать поганой метлой, заявил Соседов
Анна Семенович рассказала о своей эмиграции
Анна Семенович рассказала о своей эмиграции
ЧП: Бабушка убила дочь и троих внуков
ЧП: Бабушка убила дочь и троих внуков
Алла Пугачева сохраняет свою молодость с помощью новых технологий
Алла Пугачева сохраняет свою молодость с помощью новых технологий
Задержанная в Косове российская журналистка перестала выходить на связь
Задержанная в Косове российская журналистка перестала выходить на
Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ
Стало известно о борьбе Европы и Азии за российский газ
Мариса Абела - актриса, которая сыграет Эми Уайнхаус в новом байопике (15 фото)
Мариса Абела - актриса, которая сыграет Эми Уайнхаус в новом байопике

Топ на сегодня

От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до
Тайвань и кибератаки, фишинг и MetaMask, а также другие события кибербезопасности
Тайвань и кибератаки, фишинг и MetaMask, а также другие события
Прилепин дал совет Урганту
Прилепин дал совет Урганту
Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры знаменитости (14 фото)
Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры
На утро 6 августа в лесах Иркутской области новых пожаров не зарегистрировано
На утро 6 августа в лесах Иркутской области новых пожаров не

Еще по теме

Анна Семенович опубликовала фото нового члена семьи
Анна Семенович рассказала, почему ее нужно брать замуж
Анна Семенович рассказала об охотнике за звездами
У Анны Семенович нашли опасную болезнь