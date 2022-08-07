Анонсировали Grim Guardians: Demon Purge — приключение про охоту на демонов

Вадим Карасев





Студия Inti Creates анонсировала игру Grim Guardians: Demon Purge. Это приключенческий платформер с боковой прокруткой, в котором разработчики обещают интересный сюжет и динамичный экшен.

Игра Grim Guardians: Demon Purge рассказывает историю двух сестер, которые охотятся на демонов. Они должны найти демонический замок и победить зло. Особенность игры в переключении между двумя главными героиня — каждая сестра имеет свои уникальные способности, которые игроки должны грамотно использовать, чтобы успешно сражаться со злом и побеждать боссов.

Ниже можно посмотреть первый трейлер Grim Guardians: Demon Purge. Даты релиза у проекта нет, игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC.

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