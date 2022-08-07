Argo Blockchain в июле увеличила добычу биткоина на 22%
За июль майнинговая компания Argo Blockchain добыла 219 BTC, что на 22% больше показателя предыдущего месяца.
Argo's July Operational Update is now out.— Argo (@ArgoBlockchain) August 5, 2022
Details:
-Mined 219 BTC or BTC Equiv
-Mining rev was £3.8m ($4.73m) with mining margin of 37.4%
-Month-end, we held 1295 BTC & BTC Equiv (227 BTC Equiv)
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#ARB $ARBK #BTC
Производство выросло, несмотря на более высокие затраты на электроэнергию на объекте Helios в Техасе. Ранее майнеры приостановили деятельность в штате на фоне вызванного сильной жарой пикового спроса на электричество.
Доход от майнинга за рассматриваемый период составил £3,89 млн ($4,73 млн) против £3,38 млн ($4,35 млн) в июне и £3,07 млн ($3,89 млн) в мае.
На конец месяца Argo Blockchain владела 1295 BTC.
В течение июля компания продала 887 BTC по средней цене около $22 670. Выручку направили на финансирование операционных расходов, а также сокращение обязательств по кредиту Galaxy Digital.
«По состоянию на 31 июля 2022 года у компании был непогашенный остаток в размере $6,72 млн по кредиту, обеспеченному BTC», — говорится в пресс-релизе.
Земельный участок для строительства дата-центра в Техасе Argo купила в марте 2021 года. Фирма получила на развитие предприятия кредит в $20 млн от Galaxy Digital. В сентябре криптоторговый банк выделил майнеру новый заем на $25 млн.
Весной 2022 года Argo Blockchain договорилась с New York Digital Investment Group о предоставлении ей $70,6 млн на покупку оборудования для дата-центра в Техасе.
Напомним, в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 1,74%. Показатель продемонстрировал положительную динамику впервые с начала июня.
В том же месяце публичные майнинговые компании продали в общей сложности около 14 600 BTC — почти четверть своих резервов в первой криптовалюте.