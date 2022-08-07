Argo Blockchain в июле увеличила добычу биткоина на 22%

За июль майнинговая компания Argo Blockchain добыла 219 BTC, что на 22% больше показателя предыдущего месяца.

Argo's July Operational Update is now out.



Details:

-Mined 219 BTC or BTC Equiv

-Mining rev was £3.8m ($4.73m) with mining margin of 37.4%

-Month-end, we held 1295 BTC & BTC Equiv (227 BTC Equiv)

More in today’s press release: https://t.co/epCcyiziwn

#ARB $ARBK #BTC — Argo (@ArgoBlockchain) August 5, 2022

Производство выросло, несмотря на более высокие затраты на электроэнергию на объекте Helios в Техасе. Ранее майнеры приостановили деятельность в штате на фоне вызванного сильной жарой пикового спроса на электричество.

Доход от майнинга за рассматриваемый период составил £3,89 млн ($4,73 млн) против £3,38 млн ($4,35 млн) в июне и £3,07 млн ($3,89 млн) в мае.

На конец месяца Argo Blockchain владела 1295 BTC.

В течение июля компания продала 887 BTC по средней цене около $22 670. Выручку направили на финансирование операционных расходов, а также сокращение обязательств по кредиту Galaxy Digital.

«По состоянию на 31 июля 2022 года у компании был непогашенный остаток в размере $6,72 млн по кредиту, обеспеченному BTC», — говорится в пресс-релизе.

Земельный участок для строительства дата-центра в Техасе Argo купила в марте 2021 года. Фирма получила на развитие предприятия кредит в $20 млн от Galaxy Digital. В сентябре криптоторговый банк выделил майнеру новый заем на $25 млн.

Весной 2022 года Argo Blockchain договорилась с New York Digital Investment Group о предоставлении ей $70,6 млн на покупку оборудования для дата-центра в Техасе.

Напомним, в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 1,74%. Показатель продемонстрировал положительную динамику впервые с начала июня.

В том же месяце публичные майнинговые компании продали в общей сложности около 14 600 BTC — почти четверть своих резервов в первой криптовалюте.