Argo Blockchain в июле увеличила добычу биткоина на 22%

За июль майнинговая компания Argo Blockchain добыла 219 BTC, что на 22% больше показателя предыдущего месяца.

Argo's July Operational Update is now out.



Details:

-Mined 219 BTC or BTC Equiv

-Mining rev was £3.8m ($4.73m) with mining margin of 37.4%

-Month-end, we held 1295 BTC & BTC Equiv (227 BTC Equiv)

More in today’s press release: https://t.co/epCcyiziwn

#ARB $ARBK #BTC