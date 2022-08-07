Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся

Вадим Карасев

ABC: 69% американцев назвали состояние экономики США ухудшающимся

Согласно проведенному опросу социологической службой Ipsos и телекомпанией ABC News, более двух третей жителей США считают, что экономическая обстановка страны ухудшается. Данные были опубликованы на официальном сайте ABC News.

Исследование, в котором приняли участие 665 взрослых американцев, показало, что ухудшение в экономике Соединенных Штатов отметили 69 процентов опрошенных. В свою очередь улучшения заметили 12 процентов жителей, а 18 процентов американцев вообще не увидели никаких изменений. Настолько высокого показателя недовольства не было зафиксировано со времен экономического кризиса в 2008 году, когда 82 процента проголосовавших придерживались подобного мнения, сообщает автор материала.

Опрос также выявил неудовлетворенность американцев работой президента США Джо Байдена по восстановлению экономики. «Взгляды американцев на то, как Байден справляется с восстановлением экономики, остаются преимущественно негативными и практически не изменились по сравнению с аналогичным опросом в начале июня: только 37 процентов американцев одобряют работу президента и 62 процента не одобряют», — пишет ABC.

В конце июля Байден заявил, что американская экономика находится на правильном пути. Он также прокомментировал снижение ВВП страны, назвав неудивительным замедление экономики после прошлогоднего исторического роста и восстановления рабочих мест, которые были потеряны в период пандемии.