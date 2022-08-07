Бывший муж Бритни Спирс рассказал, что дети не хотят видеть ее из-за голых снимков
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Бывший муж Бритни Спирс рассказал, что дети не хотят видеть ее из-за голых снимков

Бывший муж Бритни Спирс рассказал, что дети не хотят видеть ее из-за голых снимков

40-летняя поп-звезда Бритни Спирс недавно вышла замуж, но Сэм Асгари уже третий ее муж. Первого звали Джейсон Аллен Александр, но певица развелась с ним спустя 72 часа после брака. Зато за Кевином Федерлайном была замужем более двух лет и успела родить ему двоих детей.

С недавних пор имя Бритни постоянно мелькает в заголовках и не всегда в положительном ключе. Кевин рассказал, как изменилась его жизнь и что ему приходится делать, чтобы сыновья Шон Престон и Джейден не попадали в центр внимания.


Бритни Спирс с бывшим мужем Сэмом Асгари

Кевин впервые за 10 лет решился открыто рассказать, каково быть бывшим "мистером Спирс". По словам экс-мужа звезды, в последние месяцы дети сами отказывались видеться с мамой, хотя она специально купила особняк поближе к ним.

Мальчики решили, что сейчас им не нужно с ней видеться. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они последний раз с ней встречались. Они также сами приняли решение не идти на ее свадьбу.

После освобождения от опекунства отца Бритни попала во внимание всего мира и решила, что неплохо бы показать всем свои обнаженные снимки. Федерлайн пытается убеждать детей, что не стоит из-за этого относиться к матери плохо, но сделать это очень трудно.

Я пытаюсь объяснить им: "Послушайте, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя". Но это не отменяет того факта, через что им приходится пройти. Это тяжело. Я не могу представить, каково им бывает в школе после такого.

Католики не разрешили Бритни Спирс и Сэму Асгари жениться в их церкви

О пышной свадьбе звезды с Сэмом Асгари было слышно всему миру, но на самом деле это далеко не то, что она хотела. Спирс специально присмотрела одну католическую церковь для церемонии, но ее жениху там дважды отказали. 

В первый раз его выпроводили из-за коронавирусных ограничений, а во второй сослались на правила церкви, потому что пара не является католиками. "Разве церковь не должна быть открыта для всех?" — возмутилась поп-дива в соцсетях.

Бритни Спирс и Сэм Асгари
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По материалам: uposters.ru

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