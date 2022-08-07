Бывший премьер Британии предупредил о рисках «зимы нищеты» в стране
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Бывший премьер Британии предупредил о рисках «зимы нищеты» в стране

Бывший премьер Британии предупредил о рисках «зимы нищеты» в странеБывший премьер Британии Браун назвал чрезвычайный бюджет защитой от «зимы нищеты»

Только чрезвычайный бюджет может защитить британские семьи от нищеты в зимний период. Об этом бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун рассказал изданию The Guardian.

По словам министра, ему приходится встречаться с матерями, которым стыдно от того, что они уже не могут дать своим детям самое необходимое. Браун предупредил, что к октябрю ситуация рискует стать еще хуже из-за роста цен на топливо. Он призвал Бориса Джонсона и кандидатов на пост премьер-министра согласиться на принятие бюджета, отметив, что иначе миллионы его соотечественников ждет «зима нищеты».

Со ссылкой на исследование Йоркского университета издание отмечает, что к январю свыше 11,6 миллиона человек будут тратить четверть чистого дохода на топливо.

16 мая сообщалось, что британцам предрекли рекордное за всю историю наблюдений сокращение доходов в 2022 году — реальные располагаемые доходы, скорректированные на инфляцию, упадут примерно на 3,4 процента.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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