Церковные праздники, которые православные христиане отмечают 8 августа 2022 года
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Церковные праздники, которые православные христиане отмечают 8 августа 2022 года

Церковные праздники, которые православные христиане отмечают 8 августа 2022 года

В церковном календаре 8 августа 2022 года отмечено важными событиями: в этот день православные верующие вспоминают нескольких святых, которые сделали весомый вклад в развитие христианства на Руси. Знание их истории и наследия поможет разобраться в истоках православия.

День памяти мученика Ермолая, Ермиппа и Ермократа отмечают 8 августа

Священномученики Ермолай и его собратья Ермипп и Ермократ вошли в историю православия как великие деятели, которые несли слово Божье вопреки всем нападкам и невзгодам, что принесло им их время.

Святые вели праведную жизнь и покорно служили при монастыре, когда наступило черное время для церкви: разгар войн и гонений против христианства со стороны язычества, жестокие нападения, во время которых христиан истребляли. В 303 году святые стали свидетелями одной из крупнейших нападок на верующих.

 


Тогда в Никодимской церкви около 20 тыс. христиан были согнаны в амбары и сожжены, а священномученики Ермолай, Ермипп и Ермократ стали одними из немногих, кому удалось спастись. Несмотря на все невзгоды, выпавшие на их долю, святые не утратили веру.

Многие годы собратья Ермолай, Ермипп и Ермократ скрывались, однако не предавали своего предназначения. Преподобные продолжали проводить служения и обучать языческих детей христианству. Незадолго до того, как святые были схвачены и убиты, Ермолаю явился Иисус и поведал, что тот должен будет пострадать за Него. Перед угрозой смерти священномученики не отреклись от Христа.

Почтение памяти преподобного Моисея Печерского

Преподобного Моисея Печерского, в народе называемого Блаженным, почитают 8 августа 2020 года. Своим примером преподобный показал, как доблесть и вера в Господа помогают избавиться от греха и излечить от него людей.

Известно, что преподобный родился в Венгрии, однако был приближен к Русской православной церкви. Вместе со своим братом находился в служении у князя Бориса, сына равноапостольного святого Владимира. Моисей во время одной из битв стал свидетелем убийства Бориса и своего брата Георгия. А когда преподобный хотел заслонить собой брата, сама высшая сила уберегла его.

 


После произошедшего преподобный Моисей понес слово Божье в люди, он отправился первым делом в Киев. Там святому пришлось скрываться от страхов междоусобных войн и страшного кровопролития, постоянно молясь во благо и за восстановление мира.

На праведном мути Моисей встречал множество искушений и соблазнов, которые были  испытаниями Господними. Доказав свою преданность и верность, преподобному Моисею выпал шанс узреть лик Божий и навсегда стать на путь истины.

День памяти Параскевы Юрской отмечают 8 августа

На Русской земле святая дева Параскева величалась целительницей: считалось, что в руки ее вложена божественная сила, которая помогала справиться с духовными и телесными болезнями.

Считается, что 8 августа молодым девушкам следует помолиться Параскеве о семейном счастье и благополучии, а также попросить поскорее найти возлюбленного. Святая помогает девушкам выйти замуж по любви и прожить долгую, счастливую жизнь в браке.

 


С именем целительницы Параскевы связано множество интересных традиций и обрядов, которые соблюдают и в настоящее время: в народе святая пользуется особым почтением. Параскева также помогает завести ребенка людям, которые действительно в этом нуждаются.

Согласно историческим справкам, родилась целительница в Риме и была долгожданным ребенком: долгие годы родители ее молились небесам, и однажды те смилостивились. Дитя стало даром Господним не только родителям, но и всему роду человеческому, так как несло истину и любовь.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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