Чешские карандаши подорожают из-за запрета России на вывоз древесины

Вадим Карасев

Seznam Zpravy: чешские карандаши Koc-i-Noor подорожают из-за российских контрсанкций

Производитель карандашей для рисования Koh-i-Noor Hardtmuth в Чехии заявил о проблемах из-за российских контрсанкций, пишет Seznam Zpravy.

Владелец компании Властислав Бржиза рассказал, что продукция подорожает не менее чем на 15-20 процентов из-за запрета России на вывоз древесины. «Древесину, которую мы раньше ввозили из России, больше импортировать из страны нельзя. Мы покупаем ее у Китая, который приобретает сырье у России, и везем через океан», — подчеркнул он.

Издание пишет, что у холдинга на данный момент есть одно большое преимущество — фиксированные цены на энергоносители. Бржиза не стал прогнозировать объемы производства на следующий год, так как не знает, как рост цен повлияет на поведение покупателей. «У мелкого пекаря нет шансов выжить при таких ценах на энергоносители. У того, кто делает из пластика и имеет 20 прессов, тоже будут проблемы. Посмотрим, что произойдет», — добавил он.

Издание пишет, что из-за санкций закрылась существовавшая 30 лет пекарня в Босковицах. Это произошло из-за резкого роста цен на энергоносители и повышения стоимости муки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что спецоперация на Украине стала поводом для «удушения» экономики России, подрыва ее конкурентоспособности и блокирования ее будущего развития.

