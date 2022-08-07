Член Конгресса США назвала мошенничеством большинство военных поставок Украине

Вадим Карасев

Сенатор-республиканец Лорен Бойберт раскритиковала американскую военную помощь Украине

Член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт раскритиковала предоставление Украине военной помощи. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает ТАСС.

Бойберт заявила, что большая часть военной помощи, направляемой Западом Киеву, не доходит до адресата. Так сенатор отреагировала на американский документальный фильм о поставках на Украину, которые не попадают куда надо.

Республиканка от штата Колорадо напомнила, что множество американцев говорили об этом с марта, за что их называли российскими ботами. «Как бы там ни было, я рада, что факты сейчас стали известны. Большая часть помощи Украине — это мошенничество» — отметила Бойберт.

Еще одна представительница республиканской партии Марджори Тейлор, комментируя фильм, заявила, что всегда была против поставок Киеву, поскольку эта помощь никогда не была связана с украинским народом.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в искусственной задержке восьми миллиардов евро помощи Украине.