ЧП: Бабушка убила дочь и троих внуков
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ЧП: Бабушка убила дочь и троих внуков

ЧП: Бабушка убила дочь и троих внуков
Пожилая женщина отравила всю семью. В Саратовской области произошло страшное: одним днем скончалась сразу целая семья: мама и ее трое детей. Следствие и не догадывалось, что устроил убийство их самый близкий человек. Пенсионерка заранее спланировала преступление. Так, она прикупила орудие убийства — яд, и тут же решила, как его скормит 23-летней дочери, а также внукам трех, пяти и семи лет. Бабушка знала, какое блюдо воспримет на ура семейство и приготовила его. В молочный суп она и бросила отраву. «Пока все отвлеклись, на меня не обращали внимание, я вышла на улицу. Занесла пакетик с отравой, добавила, размешала. Детям разложила по тарелочкам, вот здесь на столик поставила. А дочь посадила за стол. Накормила я их этой лапшой», — созналась она. После такого угощения все ее домочадцы умерли. Позже женщина созналась в смертельном отравлении. Также она раскрыла, что сподвигло ее совершить страшное. По словам пенсионерки, ей осточертело ухаживать за дочерью с инвалидностью и ее наследниками. Ей было трудно управиться со внуками, так как их родная мать забросила воспитание, сообщает «Пятый канала». До признательных показаний бабушки следователи и не предугадывали, что это она виновна в случившемся, во всем винили газ или средство от насекомых, мол, семья просто этим надышалась. Очевидно, что теперь отравительнице не удастся уклониться от серьезного наказания, и она проведет в тюрьме долгие годы.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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