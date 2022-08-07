«Чувствовать себя на 20 лет в 87»: диета актрисы Софи Лорен

Итальянской актрисе и певице Софи Лорен 20 сентября исполнится 88 лет. Ни она сама, ни окружающие не могут поверить в эту цифру. Кажется невероятным, что в таком глубокоуважаемом возрасте можно сохранять обаятельность, жизнелюбие и молодецкую бодрость. В чем же секрет? Сама Софи Лорен говорит, что дело в средиземноморской диете. Но что это такое?

«Всему, что вы видите, я обязана спагетти»

Оскароносная актриса известна своими остроумными фразами, как, например, эта. Ведь действительно, порою устаешь отвечать на одни и те же вопросы, а внимание публики и журналистов от года к году лишь возрастает.





Так, снимаясь для журнала год назад, актриса сказала:

«Иногда, когда я говорю, что мне 86 лет, я не верю в это, чувствую себя на 20».

Она считает, что очень важно радоваться, когда смотришь на себя в зеркало, думать о себе как о красавице. Это позволяет женщине долго оставаться молодой и счастливой.

Диета Софи Лорен, что позволяет ей чувствовать себя на 20 лет в 87

В интервью, которое звезда дала Elle Australia, она рассказала о преимуществах средиземноморской диеты. Она помогает не только сохранять фигуру, но и избавляет от многих болезней, являясь отличной профилактикой.

В основе диеты Софи Лорен лежит пища растительного происхождения. Но от белков животного происхождения тоже отказываться не стоит. Итак, рацион включает:

овощи и фрукты в свежем виде;

оливки и оливковое масло;

обилие зелени;

орехи, злаки;

фасоль, нут, чечевица;

морепродукты, рыба;

нежирные молочные продукты;

мясо птицы в умеренных количествах;

паста и рис.

Очевидно, что основа такого питания — полезные продукты, которые насыщают организм всем необходимым. Именно потому средиземноморская диета была одобрена Национальной службой здравоохранения.

Преимущества средиземноморской диеты





Благодаря большому количеству клетчатки в диете вы дольше остаетесь сытыми, при этом вы не съели ничего «тяжелого». Овощи, фрукты и зелень содержат очень мало калорий, потому их можно есть в больших количествах.

Средиземноморская диета щадит сосуды, ведь позволяет заменить насыщенные жиры, которые человек получает из мясных продуктов, полезными жирами в оливковом масле.

Врачи подтверждают, что растительная пища предотвращает диабет 2 типа, а тем, кто уже его имеет, постепенно позволяет снизить количество принимаемых лекарств.

Диета Софи Лорен показана людям пожилого возраста, которые страдают высоким давлением. Регулярное употребление полезных продуктов уменьшит риск развития онкологии и деменции.

Отмечена и нормализация пищеварения, сна, психического состояния. Чтобы чувствовать себя на 20, уверяет актриса, нужно просто правильно питаться.