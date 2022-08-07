Дацик надеется, что Монсон не станет последним депутатом, которого он побил
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Дацик надеется, что Монсон не станет последним депутатом, которого он побил

Дацик надеется, что Монсон не станет последним депутатом, которого он побил

Российский боец смешанных стилей (ММА) Вячеслав Дацик заявил после победы над Джеффом Монсоном, что смог победить без ударов по лицу, потому что его соперником был депутат, которому "еще выступать". Монсон является депутатом городского округа Красногорска.

"Какого бить депутата? Как обычно, не первый депутат, надеюсь, что и не последний. Джефф — хороший и уважаемый боец, у меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились, кайфово подрались, я вспомнил свои коронные сальтухи, вроде даже попал, но не в челюсть. Не стал бить депутата по лицу, ему еще выступать, наверное".

Дацик выразил уважение Монсону, который "выходит под гимн Советского Союза". Он признался, что соперник не смог сражаться во всю силу.


"Я ему и так показал всю мощь ядерных кулаков, у него дыхалка просела, и в борьбе он особо не усердствовал. Он уважаемый боец, зачем его убивать. К тому же он выходит под гимн Советского союза — почет и уважуха", - сказал Дацик. 

Эпичный выход Монсона на бой

Боец указал, что предпочитает выступать по правилам бокса - стоять в стойке, а борьба - "не его".

Шлеменко считает, что Монсону "рано на покой"

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал поражение 51-летнего Монсона в схватке с Дациком. Он считает, что, несмотря на поражение, списывать Монсона со счетов еще не время:

"Конечно, поражение Монсона не стало для меня неожиданностью. Я и так предполагал, что Слава выиграет в этом бою. Дацик — будущий фаворит в грядущем поединке с Емельяненко. Я считаю, что у него больше преимуществ по той причине, что Саша долго не бьется. Знаете, как бой трезвого против пьяного. Что касается Монсона, то он не выглядел смешно на ринге в свои 51, если он хочет продолжать, я только за. Ему рано еще на покой".

Дацик единогласным решением судей победил в главном поединке турнира "Бойцовский клуб РЕН ТВ" экс-претендента на титул чемпиона UFC в тяжелом весе Джеффа Монсона. Бой продолжался три раунда, завершился со счетом 29-28.

Полное видео боя Дацик против Монсона

Для Дацика это 15-й поединок в карьере. Он одержал 7 побед и потерпел 8 поражений. Монсон провел 86-й бой. У него 60 побед и 26 поражений. Теперь Дацику предстоит сразиться с Александром Емельяненко.

Отметим, что Монсон принял российское гражданство. Сам он считает, что это не он выбрал Россию, а она его. Боец признавался, что всегда восхищался страной и чувствовал себя русским "еще до того, как стал обладателем российского паспорта".

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По материалам: uposters.ru

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