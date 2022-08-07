Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
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Дана Борисова рассказала о своем расстройстве

Дана Борисова рассказала о своем расстройстве
46-летняя ведущая Дана Борисова призналась, что страдает от своего заболевания. Телеведущая откровенно рассказала о своем здоровье. Телеведущая объяснила, почему у нее постоянно дрожат руки. Бывшая ведущая программы «Армейский магазин» нередко сталкивается с критикой в свой адрес. Несмотря на то, что звездная блондинка перестала принимать алкоголь пять лет назад, ее по-прежнему подозревают в этой вредной привычке. У Даны всегда наблюдается тремор рук, который и наводит поклонников теледивы на негативные мысли в ее адрес. Многие считают, что это связано с приемом запрещенных веществ. «Всех всегда интересует вопрос, принимаю ли я какие-то препараты. Да. Я загружена препаратами по полной. Принимаю антидепрессанты эпизодически. А в основном я принимаю препараты, они называются нормотимики, потому что у меня биполярное расстройство. Оно у меня с 30 лет», — честно призналась Борисова.
Она подчеркнула, что ее болезнь наблюдают сразу два психиатра-нарколога. В случае отсутствия терапии у Даны начинается затяжная депрессия, а иногда она впадает в состояние эйфории. «С возрастом мании случаются всё короче. Они ко мне может 2-3 раза в год приходят. Не скрою, я очень люблю это состояние. Я легкая, общительная! Но, к сожалению, большую часть занимают депрессии», — подчеркнула телеведущая. Биполярное расстройство диагностировано и у Канье Уэста. Именно из-за таких проблем со здоровьем музыкант часто ведет себя неадекватно. Он баллотировался в президенты США. В конце концов, Ким Кардашьян развелась с рэпером.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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