День 7 августа в истории

День Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ

Специальная система правительственной связи была создана в 1928 году Объединенным государственным политическим управлением при Совете Народных Комиссаров СССР. Она получила условное название «правительственная ВЧ-связь».

Аппараты ВЧ («вертушки») были установлены в высших партийных и правительственных учреждениях Москвы, республиканских, краевых и областных центров СССР, а также в советских посольствах в социалистических странах.

В июне 1990 года была создана система связи для Президента СССР, а в декабре 1991 года — Федеральное агентство правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ).

1 июля 2003 года агентство было упразднено, а при Федеральной службе охраны РФ была сформирована Служба специальной связи и информации, которая 7 августа 2004 года была включена в состав ФСО России. С тех пор 7 августа отмечается как День службы специальной связи и информации ФСО РФ.

14 лет назад (2008) начался вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией

Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта начала резко обостряться в конце июля — начале августа. В ночь с 7 на 8 августа Грузия начала массированный обстрел столицы Южной Осетии — Цхинвала. Нападению подверглись и места дислокации российских миротворцев.

8 августа Президент РФ Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру в зоне конфликта. В регион для защиты проживающих там российских граждан и в помощь российским миротворцам были введены около 10 тысяч российских военнослужащих и сотни единиц военной техники, к берегам Абхазии подошли корабли Черноморского флота РФ.

9 августа в конфликт вступили вооруженные силы Абхазии, которые начали операцию по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья.

Боевые действия продолжались до 12 августа. Российская операция по принуждению Грузии к миру завершилась разгромом грузинских войск.

Позднее главы Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России подписали план мирного урегулирования конфликта, разработанный Дмитрием Медведевым и президентом Франции Николя Саркози.

Пятидневная война имела большие геополитические, экономические и другие последствия. В частности, 26 августа 2008 года Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

По данным властей Южной Осетии, в результате конфликта погибли более 1,5 тысячи человек. Следственный комитет при прокуратуре РФ признал погибшими в ходе грузино-осетинского конфликта 67 российских военнослужащих.

79 лет назад (1943) во время Великой Отечественной войны началась Смоленская стратегическая наступательная операция (кодовое название — «Суворов»)

В ней были задействованы войска Западного и Калининского фронтов под командованием Василия Соколовского и Андрея Еременко. Им противостояли 3-я танковая и 4-я полевая армии, а также часть соединений 9-й полевой армии группы армий «Центр» под командованием Гюнтера Клюге.

В ходе операции, которая была завершена 2 октября 1943 года, советские войска освободили Смоленскую область и часть Калининской (ныне Тверская) области и положили начало освобождению Белорусской ССР.

81 год назад (1941) летчик Виктор Талалихин впервые в Великой Отечественной войне совершил ночной воздушный таран

Во время ночного воздушного боя недалеко от Москвы заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного полка ПВО Виктор Талалихин на своем И-16 протаранил немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111».

Раненый советский летчик смог выбраться из падающего самолёта и на парашюте приземлился на землю. Немецкий экипаж погиб.

За этот подвиг Виктор Талалихин был удостоен звания Героя Советского Союза.

90 лет назад (1932) было подписано Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» (также известный как «Закон о трех колосках» и «указ семь-восемь»)

Хищение колхозного и кооперативного имущества, а также грузов на железнодорожном и водном транспорте наказывалось расстрелом с конфискацией имущества. При смягчающих обстоятельствах высшая мера наказания могла быть заменена на лишение свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. Осужденные по этому закону не подлежали амнистии.

Утратил силу «Закон от трех колосках» лишь в 1947 году, когда был принят Указ «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества».

219 лет назад (1803) началось первое русское кругосветное плавание под руководством Ивана Федоровича Крузенштерна

Иван Крузенштерн на протяжении долгого времени обращался к правительству с записками об организации кругосветных экспедиций из Кронштадта к берегам Камчатки и Северной Америки. Только с приходом к власти императора Александра I и смены руководства Коммерц-коллегии и Морского министерства его проектом заинтересовались. В августе 1802 года он был назначен начальником первой русской кругосветной экспедиции, целью которой была доставка грузов в русские владения в Северной Америке и на Камчатке, установление торговых отношений с Японией и Китаем, а также исследования тропической части Тихого океана близ русских владений.

Для экспедиции капитан-лейтенант Юрий Лисянский приобрел в Англии два судна — «Надежда» (водоизмещением 450 т) и «Нева» (370 т). В начале лета 1803 года корабли прибыли в Кронштадт. Команды обоих судов набирались из матросов-добровольцев, а для научных исследований были приглашены известные германские учёные: астроном Горнер и естествоиспытатели Тилезиус и Лангсдорф.

7 августа 1803 года судна «Надежда» и «Нева» под командованием Крузенштерна и Лисянского покинули Кронштадт, взяв курс на Копенгаген. Далее маршрут следовал по схеме: Фалмут (Великобритания) — Санта-Крус-де-Тенерифе (Канарские острова) — Флорианополис (Бразилия) — Остров Пасхи — Нукухива (Маркизские острова) — Гонолулу (Гавайские острова) — Петропавловск-Камчатский — Нагасаки (Япония) — остров Хоккайдо (Япония) — Южно-Сахалинск — Ситка (Аляска) — Кадьяк (Аляска) — Гуанчжоу (Китай) — Макао (Португалия) — остров Святой Елены — острова Корву и Флориш (Азорские острова) — Портсмут (Великобритания). В августе 1806 года экспедиция вернулась в Кронштадт. Кругосветное путешествие продолжалось 3 года и 12 дней.

Плавание Крузенштерна и Лисянского стало важной вехой в развитии отечественной географии и естественных наук. Описание экспедиции было издано под названием «Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева»… под начальством капитан-лейтенанта Крузенштерна». Издание вышло в 3 томах с атласом из 104 карт и гравированных картин и было переведено на английский, французский, немецкий, голландский, шведский, итальянский и датский языки.

302 года назад (1720) во время Северной войны русский флот одержал победу над шведской эскадрой

Морское сражение между русским гребным флотом под командованием генерала Михаила Голицына (61 галера) и шведской эскадрой под командованием вице-адмирала Шеблата (1 линейный корабль, 4 фрегата и 9 других судов) произошло недалеко от острова Гренгам (один из Аландских островов). Русские корабли подверглись сильному артиллерийскому обстрелу шведской эскадры и отступили на мелководье. Противник последовал за ними. В мелководном районе более маневренные русские галеры перешли в контратаку и сумели захватить четыре шведских фрегата. Остальные корабли Шеблата отступили.

Бой при Гренгаме стал последним крупным сражением Северной войны. Победа позволила русским войскам укрепиться в районе Аландских островов и ускорила заключение Ништадтского мира в 1721 году.

457 лет назад (1565) русский первопечатник Иван Федоров и его помощник Петр Мстиславец приступили к изданию в Москве «Часовника»

«Часовник» в то время был не только церковно-богослужебной книгой, но и учебником, по которому учились читать. Он стал второй датированной книгой, напечатанной мастерами. Годом ранее вышел знаменитый «Апостол».

«Часовник» был изготовлен за короткий срок — всего за 2 месяца. Первые его экземпляры разошлись достаточно быстро, и мастера издали книгу повторно. Сегодня единственный экземпляр первого издания «Часовника» хранится в Брюсселе, а второго издания — в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

34 года назад (1987) американская спортсменка Линн Кокс стала первым в истории человеком, добравшимся вплавь из США в Россию

Свой сенсационный заплыв Линн Кокс начала от американского острова Малый Диомид в штате Аляска. Преодолев более 4 километров в 6-градусной воде, она через 2 часа 6 минут добралась до российского острова Большой Диомид.