Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие
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Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие

Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружиеРоссийский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие в мире

Российский миллиардер Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие. По его мнению, такое оружие висит над всем миром домокловым мечом и угрожает уничтожить его за считанные часы. Об этом он написал в своем Telegram.

«Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», — подытожил он.

Со своей стороны генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о невиданной со времен холодной войны ядерной опасности. Он уверен, что новая гонка вооружений уже началась, а договоры о разоружении, которые были заключены в прошлом веке, находятся под угрозой.

В августе российская делегация в ООН опровергла сообщения о переводе ядерных сил в режим повышенной готовности. Замглавы делегации Андрей Белоусов заверил, что подобные заявления не соответствуют действительности. «Мы уже указывали на несостоятельность и беспочвенность утверждений, что Россия угрожает применить ядерное оружие на Украине и против Украины. Это невозможно, с учетом того, что российские доктринальные установки жестко лимитируют чрезвычайные ситуации, при которых гипотетически возможно применение ядерного оружия», — подчеркнул он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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