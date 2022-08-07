До конца сентября на 200 улицах Иркутска нанесут дорожную разметку

На дорогах Иркутска приступили ко второму этапу нанесения дорожной разметки. До конца сентября будет обновлено более 200 улиц и перекрестков, сообщил мэр областного центра Руслан Болотов в своем Telegram-канале. Работы преимущественно выполняют по ночам, чтобы не создавать неудобств горожанам.

«Дорожники используют три типа материалов. Осевые линии выполняются белой водостойкой краской. Стоп-линии и пешеходные переходы обозначают при помощи холодного пластика. Самая стойкая технология — термопластик, его наносят на дороги в центральной части Иркутска при всех типах наземной разметки», – написал Руслан Болотов.

