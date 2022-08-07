Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро

Вадим Карасев





На днях игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил, что сотрудники студии Eidos Montreal хотят разработать новую Deus Ex, которая затмит Cyberpunk 2077. По его словам, разработка такого амбициозного проекта в рамках издательства Square Enix была невозможна, но с переходом студии к группе компаний Embracer такой проект вполне могут одобрить.

Известный игровой журналист Джейсон Шрайер (Bloomberg) сообщил в Twitter, что игрокам, которые услышали этот инсайд Грабба, определенно следует сдерживать свои ожидания. Если новый Deus Ex и выйдет, то его ждать еще довольно долго:

Не стоит завышать свои ожидания. Сейчас ближе всего к релизу у Eidos Montréal находится игра по новой франшизе. Если эта студия и выпустит новую Deus Ex, то будет это очень и очень нескоро.

Напомним, последняя часть Deus Ex вышла в 2016 году.