Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
На днях игровой инсайдер Джефф Грабб сообщил, что сотрудники студии Eidos Montreal хотят разработать новую Deus Ex, которая затмит Cyberpunk 2077. По его словам, разработка такого амбициозного проекта в рамках издательства Square Enix была невозможна, но с переходом студии к группе компаний Embracer такой проект вполне могут одобрить.
Известный игровой журналист Джейсон Шрайер (Bloomberg) сообщил в Twitter, что игрокам, которые услышали этот инсайд Грабба, определенно следует сдерживать свои ожидания. Если новый Deus Ex и выйдет, то его ждать еще довольно долго:
Не стоит завышать свои ожидания. Сейчас ближе всего к релизу у Eidos Montréal находится игра по новой франшизе. Если эта студия и выпустит новую Deus Ex, то будет это очень и очень нескоро.
Напомним, последняя часть Deus Ex вышла в 2016 году.