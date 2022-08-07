Джессика Честейн прибыла с визитом в Киев
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Джессика Честейн прибыла с визитом в Киев

Джессика Честейн прибыла с визитом в Киев

Джессика Честейн ("Опасная игра Слоун", "Интерстеллар", "Прислуга") посетила Украину. В сети распространилось видео, на котором голливудская актриса запечатлена выходящей из поезда на вокзале Киева.



Звезду встречала официальная делегация. Как сообщают украинские СМИ, в ходе визита Джессика планирует посетить детскую больницу, съездить в Ирпень и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Актриса неоднократно выступала с заявлениями в поддержку Украины и восхищалась "храбростью украинских женщин".


Джессика Честейн в фильме "Опасная игра Слоун"

Ранее на Украине побывали другие представители Голливуда — Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Шон Пенн.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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