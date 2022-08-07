Джессика Честейн прибыла с визитом в Киев

Вадим Карасев

Джессика Честейн ("Опасная игра Слоун", "Интерстеллар", "Прислуга") посетила Украину. В сети распространилось видео, на котором голливудская актриса запечатлена выходящей из поезда на вокзале Киева.









Звезду встречала официальная делегация. Как сообщают украинские СМИ, в ходе визита Джессика планирует посетить детскую больницу, съездить в Ирпень и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Актриса неоднократно выступала с заявлениями в поддержку Украины и восхищалась "храбростью украинских женщин".





Джессика Честейн в фильме "Опасная игра Слоун"

Ранее на Украине побывали другие представители Голливуда — Анджелина Джоли, Бен Стиллер и Шон Пенн.

Ольга Петелина