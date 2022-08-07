"Единая Россия": Гуманитарную помощь получили более 20 тысяч жителей Запорожья

Вадим Карасев

В Мелитополе было выдано почти 15 тысяч продуктовых наборов. Помощь от гуманитарных центров "Единой России" также получили жители Бердянского и Пологовского районов. Волонтеры развезли продуктовые наборы в несколько населенных пунктов: Бердянск, Токмак, Молочанск, Черниговку, Розовку и Константиновку, сообщает телеграм-канал партии.

"Проблемы у жителей самые разные. Например, в Розовке мы столкнулись с тем, что люди 5 месяцев не получали украинскую пенсию. Большой запрос на отдых детей в лагерях — нам поступило уже больше ста обращений. Уже есть договоренность, что они поедут отдыхать в лагеря Крыма", — рассказал депутат Госдумы Артем Бичаев, который курирует гуманитарную миссию "Единой России" в Запорожье.

"Единая Россия" с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями "Единой России".

С начала СВО "Единая Россия" собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также — на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобожденных территориях работает 37 гуманитарных центра "Единой России". Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч человек.

15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. 10 гуманитарных центров "Единой России" работает в ЛНР, в том числе в Попасной, Старобельске и Золотом, Лисичанске и Сватово, Рубежном. 13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее 10.

